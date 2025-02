Elon Musk apresenta novo modelo de IA que promete superar OpenAI e DeepSeek

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, revelou nesta terça-feira, 13, seu mais recente modelo, o Grok 3. Segundo a companhia, o novo sistema superou concorrentes como OpenAI e DeepSeek em testes padronizados de matemática, ciência e programação.

"Estamos muito animados para apresentar o Grok 3, que é, acreditamos, uma ordem de grandeza mais capaz do que o Grok 2 em um período muito curto", afirmou Musk durante a demonstração do modelo, transmitida em sua plataforma X (antigo Twitter).

Além do lançamento do Grok 3, a empresa também anunciou o "Deep Search", um novo produto que funcionará como um motor de busca de próxima geração.

O Grok 3 será disponibilizado inicialmente para assinantes premium do X nos Estados Unidos e poderá ser acessado por meio de uma assinatura separada para suas versões web e mobile.

Musk já havia antecipado a chegada do novo modelo durante o World Governments Summit, realizado na semana passada em Dubai. Na ocasião, ele descreveu o Grok 3 como "assustadoramente inteligente" e destacou suas avançadas capacidades de raciocínio.

Segundo o empresário, a IA foi treinada com um grande volume de dados sintéticos e pode refletir sobre seus próprios erros para alcançar maior coerência lógica.

Durante a apresentação, Musk enfatizou que a tecnologia ainda está em fase beta e passará por melhorias constantes. "Devemos enfatizar que este é um beta, ou seja, pode haver imperfeições no início, mas iremos aprimorá-lo rapidamente, quase todos os dias", afirmou. Uma funcionalidade de assistência por voz para o modelo será adicionada posteriormente.

Disputa acirrada no setor

O lançamento do Grok 3 acontece em um momento de intensa concorrência no mercado de IA generativa. O próprio Musk, que ajudou a fundar a OpenAI em 2015 ao lado de Sam Altman, tem se envolvido em disputas com a atual liderança da organização. Recentemente, um grupo de investidores liderado pelo bilionário fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões para adquirir a OpenAI, proposta que foi recusada.

No ano passado, a OpenAI lançou o modelo o1, considerado sua IA mais avançada até então, com habilidades aprimoradas em raciocínio, ciência e programação. Enquanto isso, a startup chinesa DeepSeek surpreendeu o mercado com um estudo técnico indicando que seu modelo de código aberto seria capaz de rivalizar com o o1, apesar de utilizar menos recursos computacionais e energia.

Mesmo diante das restrições impostas pelos Estados Unidos à venda de chips da Nvidia para a China, a DeepSeek demonstrou que é possível treinar IA de alto desempenho com tecnologias menos avançadas.

Para manter sua vantagem competitiva, a xAI investiu na ampliação de sua infraestrutura. A empresa já contava com um supercomputador "Colossus", composto por 100 mil GPUs da Nvidia, e revelou que dobrou a capacidade de seu cluster para o treinamento do Grok 3.

Com o avanço de modelos como Grok 3, o setor de inteligência artificial segue em ritmo acelerado, ampliando o debate sobre a regulação e os impactos dessa tecnologia na sociedade.