As 'pedras no sapato' da Baidu após um quarto trimestre melhor do que o esperado

A Baidu registrou uma queda de 2% na receita trimestral, totalizando 34,1 bilhões de yuans. Apesar da retração, o desempenho superou as projeções do mercado, que esperava receita de 33,4 bilhões de yuans.

O lucro líquido da companhia alcançou 5,2 bilhões de yuans, superando a expectativa de 3,92 bilhões de yuans. No mercado de ações, os papéis da Baidu fecharam a ¥97.48, acumulando uma alta de 19,42% nos últimos três meses, mas ainda com uma queda de 9% nos últimos doze meses.

No comparativo com outras gigantes da tecnologia chinesa, a Baidu fica para trás. Enquanto a empresa acumula um crescimento de 8,4% no ano, Alibaba, Tencent e o Hang Seng Tech Index apresentam altas de 52,2%, 19,8% e 24,7%, respectivamente.

Baidu está perdendo espaço?

Apesar dos resultados financeiros sólidos, a Baidu enfrenta desafios na competitividade dos negócios. Segundo a Bloomberg, a empresa pode estar perdendo anunciantes para aplicativos sociais, além de enfrentar um cenário econômico desafiador.

Na área de inteligência artificial generativa, a Baidu investiu por anos no desenvolvimento de modelos proprietários. No entanto, o avanço de concorrentes como a DeepSeek, que aposta em modelos de código aberto e custos menores de treinamento, pressiona a estratégia da companhia.

Como resposta, a Baidu adotou modelos abertos e integrou a tecnologia da rival R1 ao seu chatbot principal, seguindo um movimento semelhante ao da Tencent.

Além disso, a empresa promoveu mudanças no Ernie Bot, sua IA no estilo ChatGPT. A Baidu, que foi pioneira no lançamento de grandes modelos de linguagem na China, tornou o aplicativo gratuito e está reembolsando os usuários que pagaram US$ 8 pela versão premium.

Mesmo diante desses desafios, a Baidu segue como um dos principais players da IA chinesa. A empresa está colaborando com a Apple para desenvolver recursos de inteligência artificial para o iPhone na China, reforçando sua posição no setor.