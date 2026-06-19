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O futuro do trabalho, segundo a Bayer, é liberdade total para decidir onde trabalhar

Gigante alemã aposta em autonomia, elimina metas de presencialidade e transforma flexibilidade em estratégia de negócio

Empresas: as ações da Bayer caíram 2,26%, para 61,93 euros (65,38 dólares) na Bolsa de Frankfurt no final da sessão. (Sean Gallup/Getty Images)

Empresas: as ações da Bayer caíram 2,26%, para 61,93 euros (65,38 dólares) na Bolsa de Frankfurt no final da sessão. (Sean Gallup/Getty Images)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Redator

Publicado em 19 de junho de 2026 às 15h10.

Quando boa parte das multinacionais ao redor do mundo corre para restabelecer políticas de retorno ao escritório, a Bayer decidiu seguir na direção oposta. Na operação brasileira da farmacêutica, profissionais elegíveis podem escolher quando trabalhar presencialmente e quando desempenhar suas atividades de onde considerarem mais adequado. Não há exigência mínima de dias no escritório, nem monitoramento baseado em presença física.

A decisão poderia soar improvável para uma companhia com mais de 150 anos de história, atuação global e operações que envolvem escritórios corporativos, fábricas, laboratórios e equipes espalhadas pelo campo. Mas é justamente essa complexidade que levou a empresa a reforçar sua própria convicção de que pessoas entregam melhores resultados quando recebem autonomia.

"Buscamos criar relações de autonomia, confiança e empoderamento com nossos colaboradores. E não uma relação de comando e controle", defende Cynthya Prates, vice-presidente de Recursos Humanos da Bayer Brasil.

A aposta não nasceu com a pandemia. Em 2011, quando o debate sobre trabalho híbrido ainda estava distante das pautas corporativas, a empresa implementou a Short Friday, uma iniciativa que encurta a jornada às sextas-feiras. Mais de uma década depois, em 2022, veio o Bayflex, modelo que permite aos profissionais elegíveis definirem, em conjunto com suas lideranças e de acordo com as necessidades do negócio, onde irão trabalhar.

Em áreas onde a presença física é indispensável, como fábricas, laboratórios e operações de campo, a companhia busca oferecer autonomia por outros caminhos: escalas mais eficientes, previsibilidade de turnos, bancos de horas estruturados e investimentos contínuos em qualidade de vida e bem-estar.

Por que seguir na contramão?

A escolha ganha relevância em um momento em que gigantes globais têm endurecido suas políticas de presencialidade. Nos últimos dois anos, empresas de tecnologia, bancos e grupos industriais passaram a exigir um número mínimo de dias nos escritórios, argumentando que a convivência presencial fortalece a colaboração, acelera decisões e melhora a cultura corporativa.

Na Bayer, entretanto, a avaliação é diferente. Segundo Cynthya, modelos excessivamente baseados em controle tendem a limitar inovação, desenvolvimento profissional e bem-estar. A companhia entende que, para se tornar mais ágil, precisa transferir poder de decisão para as equipes.

Essa visão ganhou ainda mais força em 2024, quando a organização passou a operar sob o modelo Dynamic Shared Ownership (DSO), uma estrutura que substitui parte das hierarquias tradicionais por uma lógica mais descentralizada e colaborativa. O objetivo é acelerar a circulação de conhecimento e permitir que talentos atuem onde conseguem gerar mais valor para o negócio.

Nesse contexto, explica a executiva, exigir presença física como métrica de comprometimento perderia sentido. “Substituímos as estruturas hierárquicas tradicionais por um sistema mais descentralizado e colaborativo”, diz.

Há também uma questão competitiva. Em um mercado disputado por talentos altamente qualificados, oferecer liberdade tornou-se requisito. Para muitas empresas, o retorno obrigatório ao escritório tornou-se uma ferramenta de gestão. Para a Bayer, a confiança é vista como um ativo estratégico.

“Para atrair e manter os melhores profissionais do mercado, precisamos oferecer um ambiente de trabalho de confiança.”

Uma postura que vale a pena

A grande pergunta é se tanta liberdade funciona. Os indicadores internos sugerem que sim. De acordo com a Bayer, a flexibilidade é um dos atributos mais valorizados pelos colaboradores e aparece de forma recorrente nas pesquisas de engajamento conduzidas pela empresa. A percepção positiva também se reflete na retenção de talentos e no fortalecimento da cultura.

Para evitar que a autonomia se transforme em disponibilidade permanente (um dos principais riscos dos modelos flexíveis) a companhia investe fortemente na formação de lideranças capazes de gerir equipes com base em confiança.

“Flexibilidade na Bayer não é sinônimo de disponibilidade constante.”

A empresa também utiliza ferramentas analíticas para identificar sinais de desgaste ou potenciais riscos de desligamento voluntário. Entre elas está uma plataforma baseada em inteligência artificial que ajuda a antecipar movimentos de saída e permite intervenções preventivas. Na prática, o modelo busca responder a um desafio que vem redefinindo o mercado de trabalho global: como combinar performance e bem-estar sem sacrificar nenhum dos dois.

Enquanto parte do mundo corporativo tenta reconstruir a lógica do passado, a Bayer aposta que o futuro será construído por organizações capazes de trocar controle por confiança. Uma escolha que exige maturidade, mas que pode se tornar uma das vantagens competitivas mais valiosas da próxima década.

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