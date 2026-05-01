A configuração escondida do ChatGPT que pode dobrar sua produtividade

Configurar preferências no ChatGPT reduz retrabalho e torna as respostas mais alinhadas ao usuário (Catherine Falls Commercial/Getty Images)
Redatora
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h09.
O uso do ChatGPT tem se tornado cada vez mais comum em tarefas do dia a dia, do trabalho aos estudos. Ainda assim, muitos usuários utilizam a ferramenta de forma básica, repetindo comandos e ajustando respostas manualmente a cada nova interação.
O que nem todos percebem é que existe uma configuração capaz de reduzir esse esforço e tornar o uso mais eficiente desde o primeiro comando.
Entre os recursos disponíveis, a área de personalização permite definir previamente como o ChatGPT deve responder.
Nela, o usuário pode indicar preferências como tom de voz, nível de profundidade, formato de resposta e até o objetivo das interações.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga
Na prática, isso significa que não é necessário repetir instruções como “seja objetivo”, “explique passo a passo” ou “use linguagem simples” em todos os pedidos.
A ferramenta passa a considerar essas diretrizes automaticamente, ajustando o comportamento das respostas de forma consistente.
A personalização fica na área de configurações da própria ferramenta. No aplicativo ou na versão web, o caminho costuma ser:
Nessa seção, é possível definir como o ChatGPT deve responder em todas as conversas.
Dentro dessa área, o usuário encontra campos para orientar o comportamento da ferramenta. É possível, por exemplo:
Na prática, isso substitui comandos repetitivos como “seja objetivo” ou “explique passo a passo”, já que a ferramenta passa a considerar essas instruções automaticamente.
A principal mudança está na redução de tempo gasto com ajustes. Como a resposta inicial tende a vir mais alinhada, o usuário evita refazer pedidos ou corrigir o formato do conteúdo.
Além disso, a padronização facilita a leitura e organização das informações, especialmente em tarefas que exigem consistência, como produção de textos, planejamento ou análise.
Ao configurar preferências uma única vez, o usuário consegue transformar a ferramenta em um apoio mais consistente no dia a dia, reduzindo esforço repetitivo e ganhando eficiência ao longo do tempo.