Inteligência Artificial

A configuração escondida do ChatGPT que pode dobrar sua produtividade

Ajustes pouco explorados permitem personalizar respostas, reduzir retrabalho e tornar o uso da inteligência artificial mais eficiente no dia a dia

Configurar preferências no ChatGPT reduz retrabalho e torna as respostas mais alinhadas ao usuário (Catherine Falls Commercial/Getty Images)

Configurar preferências no ChatGPT reduz retrabalho e torna as respostas mais alinhadas ao usuário (Catherine Falls Commercial/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h09.

O uso do ChatGPT tem se tornado cada vez mais comum em tarefas do dia a dia, do trabalho aos estudos. Ainda assim, muitos usuários utilizam a ferramenta de forma básica, repetindo comandos e ajustando respostas manualmente a cada nova interação.

O que nem todos percebem é que existe uma configuração capaz de reduzir esse esforço e tornar o uso mais eficiente desde o primeiro comando.

Entre os recursos disponíveis, a área de personalização permite definir previamente como o ChatGPT deve responder.

Nela, o usuário pode indicar preferências como tom de voz, nível de profundidade, formato de resposta e até o objetivo das interações.

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Na prática, isso significa que não é necessário repetir instruções como “seja objetivo”, “explique passo a passo” ou “use linguagem simples” em todos os pedidos.

A ferramenta passa a considerar essas diretrizes automaticamente, ajustando o comportamento das respostas de forma consistente.

Onde encontrar a configuração

A personalização fica na área de configurações da própria ferramenta. No aplicativo ou na versão web, o caminho costuma ser:

  • Acessar o menu de perfil
  • Entrar em “Configurações”
  • Selecionar a opção de personalização ou instruções

Nessa seção, é possível definir como o ChatGPT deve responder em todas as conversas.

Como configurar na prática

Dentro dessa área, o usuário encontra campos para orientar o comportamento da ferramenta. É possível, por exemplo:

  • Definir o tom das respostas (mais direto, mais detalhado, mais didático)
  • Indicar preferências de linguagem (simples, técnica, objetiva)
  • Informar o objetivo principal de uso (trabalho, estudo, criação de conteúdo)

Na prática, isso substitui comandos repetitivos como “seja objetivo” ou “explique passo a passo”, já que a ferramenta passa a considerar essas instruções automaticamente.

A principal mudança está na redução de tempo gasto com ajustes. Como a resposta inicial tende a vir mais alinhada, o usuário evita refazer pedidos ou corrigir o formato do conteúdo.

Além disso, a padronização facilita a leitura e organização das informações, especialmente em tarefas que exigem consistência, como produção de textos, planejamento ou análise.

Ao configurar preferências uma única vez, o usuário consegue transformar a ferramenta em um apoio mais consistente no dia a dia, reduzindo esforço repetitivo e ganhando eficiência ao longo do tempo.

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