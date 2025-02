Baidu anuncia que usuários poderão acessar seu chatbot de IA de forma gratuita

A chinesa Baidu anunciou que seus usuários poderão ter acesso gratuito à sua inteligência artificial Ernie Bot graças a avanços tecnológicos e redução de custos a partir de 1 de abril. A empresa não irá mais cobrar assinatura para que os usuários acessem configurações avançadas da IA, o que inclui pesquisa e conversação em vários idiomas.

Isso pode auxiliar a Baidu a atrair mais usuários chineses, em um cenário de extrema competição do mercado de IA na China, disse o diretor-geral da empresa de investimento Chanson & Co via WeChat. Outra possível vantagem para a companhia é o aumento do volume dados disponíveis para treinamento com a chegada de usuários.

Depois anúncio sobre a gratuidade da Ernie Bot, as ações da companhia subiram 11,7% na bolsa de Hong Kong.

A Baidu foi uma das primeiras empresas chinesas a lançar um chatbot de IA em agosto de 2023. Os últimos dados apresentados pela empresa, de novembro de 2024, indicam que sua IA tem 430 milhões de usuários.

Concorrência exige mais

Atualmente, a Baidu tem ficado à sombra de seus concorrentes. Em janeiro deste ano, a DeepSeek tomou os holofotes com o lançamento de seu modelo de linguagem V3, que tem capacidades comparáveis aos criado pela OpenAI mas com um menor uso de recursos.

Além disso, a Baidu perdeu uma parceria valiosa com a Apple para a Alibaba, cuja IA irá alimentar os celulares da empresa da maçã.