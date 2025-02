Google disponibiliza versão gratuita de IA que ajuda desenvolvedores com códigos

O G0ogle anunciou nesta terça-feira, 25, que está disponibilizando de forma global uma versão gratuita de sua inteligência artificial para códigos, o Gemini Code Assist, alimentado pelo modelo de linguagem Gemini 2.0. A companhia já oferecia as funcionalidades do assistente a empresas há mais de um ano, mas agora profissionais autônomos, estudantes e startups também poderão utilizar o recurso.

Em nota, a empresa disse que busca oferecer algo mais generoso do que os assistentes de codificação gratuitos no geral, que costumam ter 2 mil autocompletes por mês. A versão gratuita do Gemini Code Assist disponibilizará 180 mil autocompletes de código mensais.

O site de notícias The Verge destacou que a comparação parece uma alfinetada ao GitHub Copilot, concorrente mais próximo que oferece sugestões de códigos, como se fosse um autocompletar no digitador do smartphone. A versão gratuita do GitHub Copilot tem o limite de 2 mil autocompletar por mês

O usuários também terão acesso a até 128 mil tokens no chat. "Essa grande janela de contexto permite que os desenvolvedores usem arquivos grandes", diz o Google, em nota. Para acessar o recurso, o usuário deve ter conta pessoal no Gmail.

O assistente oferece suporte para programação em todas as linguagens de domínio público. O Google diz que treinou o Gemini 2.0 com abundância de número de casos reais de codificação, o que torna a IA mais preparada para desempenhar esse papel.

Além de acelerar o processo de escrever código, o Google diz que o assistente os revisa, com o lançamento do Gemini Code Assist para GitHub. A ferramenta, que está disponível no GitHub, detecta problemas de estilos e bugs e sugere correções.