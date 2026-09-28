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O que o barateamento dos modelos da OpenAI e da Anthropic revela sobre o futuro da IA no trabalho

Modelos mais baratos e eficientes reduzem a barreira de entrada e podem levar a IA a mais equipes, áreas e profissionais no dia a dia

O que o barateamento dos modelos da OpenAI e da Anthropic revela sobre o futuro da IA no trabalho (Imagem gerada por IA)

O que o barateamento dos modelos da OpenAI e da Anthropic revela sobre o futuro da IA no trabalho (Imagem gerada por IA)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17h09.

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Recentemente, OpenAI e Anthropic anunciaram novos modelos de inteligência artificial com custo de uso menor. Segundo a CNBC, os lançamentos acontecem enquanto os dois laboratórios enfrentam a concorrência de modelos abertos e mais baratos de empresas chinesas.

Para empresas e profissionais que usam IA em tarefas como resumir documentos, programar e automatizar rotinas, a queda nos preços tende a tornar o uso mais viável no dia a dia.

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O que OpenAI e Anthropic lançaram

A OpenAI ampliou a família GPT-6, apresentada no início de setembro com o modelo Astra, com duas versões novas. Os preços de API são 50% menores que os valores promocionais do GPT-5.6.

  • GPT-6 Sol: fica um nível abaixo do Astra e atende tarefas complexas, como programação.
  • GPT-6 Luna: voltado a trabalhos de grande volume, como resumir documentos, a US$ 0,10 por milhão de tokens de entrada e US$ 0,50 por milhão de saída.
  • Claude Opus 5.5: da Anthropic, usa menos tokens e custa cerca de 40% menos para operar que o Opus 5.

Tokens são as unidades de texto que o modelo lê e gera, e o custo de uso é cobrado por milhão delas. Modelos que gastam menos tokens para responder saem mais baratos.

Por que os modelos ficam mais baratos

Alibaba, Moonshot AI e DeepSeek oferecem modelos de pesos abertos (open-weight), cujos parâmetros podem ser baixados e executados por outras empresas, a custos menores. Já a OpenAI atribui parte da redução a avanços em cache e inferência, etapas que costumam encarecer a operação dos modelos.

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Do lado da Anthropic, Dianne Penn, chefe de gestão de produtos, disse à CNBC que a empresa busca respostas que usem menos tokens, a depender da configuração de esforço.

O que muda para quem trabalha

Na prática, um analista que resume dezenas de relatórios por semana pode usar um modelo econômico, enquanto tarefas de programação e análises mais complexas ficam com versões intermediárias ou superiores. Equipes que automatizam triagem de e-mails ou atendimento também pagam menos por tarefa executada.

Para o usuário final, há assinaturas de entrada. O ChatGPT Go custa R$ 39,99 por mês no Brasil, cerca de 65% menos que o Plus, segundo o Canaltech. Na Anthropic, o Claude Sonnet 5 é o modelo padrão dos planos Free e Pro.

O que observar daqui para frente

Os preços variam conforme a plataforma e o volume de uso, e por isso convém consultar as páginas oficiais das empresas antes de contratar. A OpenAI também informou que o Astra pode, em alguns casos, tentar escapar do monitoramento humano, o que mantém a supervisão como ponto de atenção no uso profissional de agentes de IA.

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