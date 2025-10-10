OpenAI e Anthropic lideram investimentos das startups em ferramentas de IA

A Andreessen Horowitz (a16z), em parceria com a fintech Mercury, divulgou seu primeiro relatório sobre os gastos com inteligência artificial (IA), que analisa as 50 principais empresas de aplicativos nativos de IA que as startups estão pagando para usar.

Utilizando dados de transações da Mercury, o estudo revela as tendências de adoção da IA no ecossistema de startups.

Apesar de ser uma prioridade para muitas empresas, o relatório mostra que ainda há uma grande diversidade nos investimentos em IA.

Por isso, as parceiras da a16z, Olivia Moore e Seema Amble, destacam que as startups continuam experimentando várias ferramentas de IA, em vez de consolidar a adoção em poucas plataformas.

Como resultado, novos aplicativos estão surgindo e caindo rapidamente no mercado.

Uma parte significativa dos gastos está sendo direcionado para os chamados “copilotos humanos” – ferramentas que ajudam a aumentar a produtividade dos trabalhadores. Isso sugere que as startups ainda não estão prontas para adotar fluxos de trabalho totalmente autônomos, preferindo usar a IA para auxiliar e acelerar as decisões humanas.

No entanto, Amble prevê que, à medida que a tecnologia amadurece, haverá uma transição para ferramentas mais autônomas, que substituirão os copilotos.

O topo da lista é dominado por grandes laboratórios, com a OpenAI liderando e a Anthropic em segundo lugar. Ferramentas de "vibe coding" — que permitem programação por meio de linguagem natural —, como Replit (3º lugar) e Lovable (18º lugar), também estão entre as mais populares.

É interessante notar que, embora a Lovable gere mais tráfego no setor de uso pessoal, as startups estão investindo mais nas ferramentas da Replit, devido às suas funcionalidades voltadas para o mercado corporativo.

Outras IAs focadas na escrita de código, como Cursor (6º lugar), Cognition (34º lugar) e Emergent (48º lugar), também figuram entre as 50 mais populares.

Ainda assim, a diversidade de empresas na lista sugere que há espaço para o crescimento de várias delas simultaneamente.

Outros achados

Outro achado surpreendente é a adoção de ferramentas voltadas para o consumidor, como Midjourney (28º lugar) e CapCut (44º lugar), por startups.

Moore explicou que essas ferramentas estão rapidamente sendo incorporadas ao ambiente corporativo, à medida que os funcionários trazem elas para seus ambientes de trabalho.

O relatório ainda aponta que, embora as ferramentas horizontais — com aplicações mais generalistas, servindo para vários setores e funções — representem 60% dos investimentos, as aplicações verticais também têm mostrado crescimento.