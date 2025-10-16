O segredo de Huang: 100% dos engenheiros da Nvidia usam este software

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacou seis startups de inteligência artificial que, segundo ele, integrarão a força de trabalho mista humano-digital do futuro.

"As futuras forças de trabalho nas empresas serão uma combinação de humanos e humanos digitais. Alguns serão baseados em OpenAI, e alguns em Harvey ou Open Evidence ou Cursor ou Replit ou Lovable," disse Huang em uma entrevista à Citadel Securities, publicada na terça-feira.

A lista abrangente de Huang incluiu a OpenAI, a Harvey (destaque em tecnologia jurídica), a OpenEvidence (ferramenta de healthcare com IA) e as plataformas Replit, Cursor e Lovable, que oferecem ferramentas de codificação ou de "codificação vibe" assistidas por inteligência artificial.

Huang destacou especificamente a Cursor, de propriedade da Anysphere. Ele afirmou que 100% dos engenheiros de software e designers de chips da Nvidia usam a ferramenta.

"Agora temos IAs para todos os nossos engenheiros," disse ele. "Os ganhos de produtividade, o trabalho que fazemos, são muito melhores."

A Nvidia está investindo até US$ 100 bilhões na OpenAI para construir centros de dados que utilizam seus sistemas, conforme anunciado no mês passado.

Huang defende há tempos a colaboração entre a inteligência artificial e os funcionários "biológicos". Os agentes de IA quebram tarefas complexas em etapas menores para atingir um objetivo mais amplo. Em janeiro, Huang proclamou que "a era da IA agêntica chegou".

Em um podcast de outubro de 2024, Huang detalhou sua visão: "Espero que a Nvidia um dia seja uma empresa com 50.000 funcionários e 100 milhões, sabe, assistentes de IA, em cada grupo."

A integração humano-IA atrai grande atenção do venture capital. O CEO da General Catalyst, Hemant Taneja, disse recentemente que a integração real da inteligência artificial exige quatro pontos inegociáveis, incluindo o planejamento de como humanos e IA trabalharão juntos. "Alguns humanos gerenciarão agentes de IA. Alguns agentes de IA gerenciarão humanos," concluiu.

