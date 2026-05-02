Inteligência Artificial

Conheça o Perplexity, ferramenta de IA que promete ser melhor que o Google

Plataforma combina busca em tempo real com respostas diretas e citadas, propondo uma alternativa ao modelo tradicional de pesquisa na internet

O Perplexity reúne respostas e fontes em um só lugar, propondo uma nova forma de pesquisar na internet (Reprodução )

O Perplexity reúne respostas e fontes em um só lugar, propondo uma nova forma de pesquisar na internet (Reprodução )

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07h54.

A forma de buscar informações online está em transformação. Em vez de navegar por uma lista de links e abrir múltiplas páginas, novas ferramentas de inteligência artificial prometem entregar respostas prontas, com base em diferentes fontes.

É nesse contexto que surge o Perplexity AI, uma plataforma que combina mecanismos de busca com modelos de linguagem para responder perguntas de forma direta.

Como funciona a proposta

O diferencial do Perplexity está na forma de apresentar resultados. Em vez de exibir apenas links, a ferramenta organiza uma resposta estruturada com base em conteúdos encontrados na internet e indica as fontes utilizadas.

O usuário pode clicar nessas referências para verificar a origem da informação, o que traz mais transparência ao processo.

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Esse modelo se aproxima de uma conversa: o usuário faz uma pergunta e recebe uma resposta consolidada, podendo aprofundar o tema com novas interações, sem precisar reformular completamente a busca.

O que muda em relação ao Google

No modelo tradicional de busca, popularizado pelo Google, o usuário recebe uma lista de resultados e precisa selecionar quais links acessar.

O Perplexity propõe reduzir esse caminho, reunindo as informações mais relevantes em um único texto.

Isso pode agilizar pesquisas simples e economizar tempo, especialmente em dúvidas diretas. Por outro lado, em buscas mais amplas ou exploratórias, o formato tradicional ainda pode oferecer maior variedade de perspectivas.

Outro ponto relevante é o uso de dados atualizados. A ferramenta realiza buscas em tempo real, o que permite responder perguntas com base em conteúdos recentes disponíveis na web.

Isso reduz o risco de respostas desatualizadas, comum em sistemas que dependem apenas de bases de treinamento anteriores.

Apesar da proposta, o uso exige atenção. Como qualquer ferramenta baseada em IA, o Perplexity pode interpretar informações de forma incorreta ou simplificar temas complexos.

Por isso, a possibilidade de acessar as fontes citadas se torna essencial para validar os dados apresentados.

Além disso, a ferramenta não substitui a leitura crítica nem a análise aprofundada, especialmente em temas técnicos, acadêmicos ou sensíveis.

Impacto no hábito de busca

A proposta do Perplexity indica uma mudança no comportamento digital: sair da busca por links e avançar para respostas prontas e contextualizadas.

Isso tende a tornar o consumo de informação mais rápido, mas também exige maior atenção à verificação das fontes.

Ao integrar busca e resposta em um único ambiente, a ferramenta aponta para um novo modelo de pesquisa online, que pode coexistir com mecanismos tradicionais ou, em alguns casos, substituí-los em tarefas do dia a dia.

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