Criado em 1950, este teste ainda define o que é inteligência artificial

Proposto em 1950, o Teste de Turing ainda é referência para avaliar o comportamento de sistemas de inteligência artificial (Ex Machina/Reprodução)
Redatora
Publicado em 13 de abril de 2026 às 05h16.
Muito antes da popularização de ferramentas como o ChatGPT, a discussão sobre o que define a inteligência artificial já existia.
Em 1950, o matemático britânico Alan Turing propôs um experimento que, até hoje, é utilizado como referência para entender se uma máquina pode ser considerada inteligente.
Conhecido como Teste de Turing, o modelo não mede inteligência da forma tradicional.
Em vez disso, avalia a capacidade de uma máquina de imitar o comportamento humano durante uma conversa.
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A proposta é simples: um avaliador humano interage, por meio de mensagens, com dois interlocutores, um humano e uma máquina, sem saber quem é quem.
Se, ao final da conversa, o avaliador não conseguir distinguir corretamente qual deles é a máquina, considera-se que o sistema demonstrou um comportamento equivalente ao humano.
O foco, portanto, não está no raciocínio interno da máquina, mas na forma como ela se comunica. A questão central é se o comportamento apresentado é convincente o suficiente para simular uma interação humana real.
Mesmo com os avanços recentes da inteligência artificial, o teste continua sendo uma referência conceitual. Isso acontece porque ele desloca o debate da ideia de “pensar como humano” para “agir como humano”, algo mais mensurável na prática.
Ferramentas atuais, como assistentes virtuais e modelos de linguagem, são frequentemente comparadas a esse critério, já que conseguem manter diálogos cada vez mais naturais.
Ainda assim, especialistas apontam que passar no teste não significa, necessariamente, que a máquina possui consciência ou entendimento real.
Apesar de sua importância histórica, o modelo também recebe críticas. Uma das principais é que ele avalia apenas a capacidade de imitação, e não a compreensão genuína. Ou seja, uma máquina pode parecer convincente sem, de fato, “entender” o que está dizendo.
Além disso, o teste depende da percepção humana, o que o torna subjetivo. Diferentes avaliadores podem chegar a conclusões distintas sobre a mesma interação.
Mesmo com essas limitações, o Teste de Turing continua sendo um ponto de partida para discussões sobre inteligência artificial. Ele ajuda a estabelecer critérios mínimos para avaliar sistemas e influencia a forma como novas tecnologias são analisadas.
Na prática, o experimento criado em 1950 segue atual porque levanta uma questão que ainda não foi completamente respondida: até que ponto uma máquina pode se comportar como um ser humano e o que isso realmente significa.