IA impulsiona empregos e salários no mundo, aponta relatório da PwC

A adoção da inteligência artificial está impulsionando salários, produtividade e oportunidades de carreira, segundo o relatório global “AI Jobs Barometer 2025”, da PwC, baseado em mais de 800 milhões de anúncios de emprego e relatórios financeiros em seis continentes.

Setores mais expostos à IA, como software, registraram crescimento de produtividade até quatro vezes maior que áreas menos automatizáveis.

O levantamento também descobriu que profissionais com habilidades em IA ganham, em média, 56% a mais que colegas sem essas competências, com salários que crescem duas vezes mais rápido em setores tecnológicos.

Mesmo funções altamente automatizáveis tiveram expansão de 38% em vagas entre 2019 e 2024, enquanto áreas menos expostas cresceram 65%.

Além disso, o relatório destaca que a IA amplia o acesso ao mercado de trabalho, reduz a dependência de diplomas formais em setores tecnológicos, e evolui funções operacionais para tarefas mais analíticas e estratégicas.

O documento reforça que a IA deve ser encarada como estratégia de crescimento, incentivando empresas a investir na adaptação de profissionais e na criação de novas oportunidades. Como referência histórica, dois terços dos empregos atuais nos EUA não existiam em 1940, mostrando o potencial da tecnologia para gerar novas funções e setores globalmente.

