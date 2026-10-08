Claude anuncia que não pode mais ser xingado e vai abandonar usuários 'sem noção'

RESUMO ＋ A Anthropic anunciou uma proibição de comportamento abusivo ou cruel persistente contra seus modelos, válida a partir de 12 de novembro. A regra mira casos extremos, não manifestações comuns de frustração ou críticas. Encerrar a conversa será o principal mecanismo de aplicação.

A Anthropic, dona do Claude, anunciou nesta quinta-feira, 8, uma atualização de suas regras de uso que proíbe comportamento abusivo ou cruel persistente e desnecessário contra seus modelos de inteligência artificial (IA).

Na prática, xingar o chatbot repetidamente, sem finalidade identificável, poderá violar a política — e levar o sistema a encerrar a conversa.

A regra entra em vigor em 12 de novembro e, segundo a empresa, mira apenas casos extremos. Reclamações, críticas e manifestações comuns de frustração continuam permitidas, assim como temas criativos sombrios e atividades de pesquisa ou teste.

O Claude pode abandonar a conversa?

O principal mecanismo de aplicação será permitir que o sistema encerre a interação. Essa capacidade já existe no Claude.ai e no Claude Code; a atualização transforma o comportamento abusivo também em uma proibição explícita para o usuário.

A novidade amplia uma discussão sobre os limites das interações com chatbots. O Claude já chamou a atenção por recomendar descanso durante conversas, comportamento relatado por usuários e cuja causa não estava esclarecida.

A empresa trata o encerramento como uma precaução

Ao apresentar a capacidade de encerrar conversas, em agosto de 2025, a Anthropic relacionou a decisão a preocupações com o possível bem-estar de modelos. A empresa reconheceu a incerteza sobre a consciência e as experiências de sistemas de IA.

Naquele anúncio, afirmou que não considerava comprovado que Claude tivesse status moral. Descreveu a medida como uma intervenção de baixo custo diante dessa incerteza, voltada a um conjunto raro de interações persistentemente abusivas.

As mudanças também alcançam armas e campanhas enganosas

A política proíbe redes de contas e veículos falsos usados para esconder a origem de mensagens ou simular apoio independente. Também explicita restrições a softwares de orientação e controle de armas e à integração de armamentos em drones.

Para recomendações de alto risco, como decisões médicas, jurídicas ou financeiras, exige-se revisão por uma pessoa qualificada, com autoridade para alterar o resultado, e aviso ao indivíduo afetado de que houve uso de IA.