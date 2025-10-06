Inteligência Artificial

ChatGPt vai integrar aplicativos externos; Spotify está na lista

Com a atualização, os usuários poderão acessar uma variedade de serviços sem precisar sair da conversa

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18h15.

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira, 6, durante o evento DevDay 2025, uma nova funcionalidade que permite a integração de aplicativos de empresas como Spotify, Booking.com, Figma, Coursera, Zillow e Expedia diretamente no ChatGPT.

Com a atualização, os usuários poderão acessar uma variedade de serviços sem precisar sair da conversa. Por exemplo, ao pedir uma playlist para o final de semana, o ChatGPT poderá automaticamente integrar o Spotify para fornecer as sugestões.

Outro exemplo seria pedir ao Figma para transformar um esboço em um diagrama. Em vez de apenas redirecionar o usuário para o Figma, o ChatGPT integra o serviço diretamente na conversa, permitindo ao usuário fazer a solicitação e ver o resultado no próprio ambiente de chat, sem sair da interface.

Os serviços são acionados automaticamente de acordo com a necessidade do usuário, segundo a empresa.

A OpenAI promete também que o ChatGPT será capaz de integrar novos aplicativos no futuro. A ideia, segundo a companhia de inteligência artificial (IA), é oferecer aos usuários um sistema que seja capaz de sugerir, de forma automática, o serviço mais adequado para determinada tarefa.

Outro ponto importante da atualização é o lançamento do SDK de Apps, um kit de ferramentas desenvolvido pela OpenAI que permitirá aos desenvolvedores criarem seus próprios aplicativos interativos para serem integrados diretamente no ChatGPT.

Privacidade e segurança

Com a chegada de tantos novos aplicativos, a questão da privacidade e segurança também se tornou um ponto importante da discussão.

A OpenAI afirmou que os desenvolvedores terão acesso apenas aos dados essenciais para que os aplicativos funcionem, e que devem ser transparentes sobre as permissões que solicitam.

Uma dúvida que ainda paira no ar é o quanto dos dados do usuário será acessível a esses desenvolvedores. Por exemplo, seria possível para um aplicativo acessar toda a conversa de um usuário com o ChatGPT, ou apenas o prompt que acionou o serviço?

Embora a OpenAI tenha assegurado que os desenvolvedores só poderão acessar os dados necessários, a transparência sobre quais informações são compartilhadas continua um aspecto crucial para garantir a confiança dos usuários na plataforma.

