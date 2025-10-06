OpenAI aposta em narrativa humana na maior campanha global do ChatGPT

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira, 6, um acordo estratégico com a fabricante de semicondutores AMD para turbinar sua capacidade computacional. Essa é mais uma peça na nova fase da startup, que ao mesmo tempo em que investe em infraestrutura para dar conta da sua crescente demanda, também revela um novo posicionamento de marca.

Esse segundo ponto se dá pelo recente lançamento da maior campanha de marketing para o ChatGPT, mostrando como a plataforma é útil em momentos cotidianos e relacionáveis.

Veiculada nos Estados Unidos e no Reino Unido em TV, streaming, outdoors, redes sociais pagas e parcerias com influenciadores até o final do ano, a campanha, conforme relatou Kate Rouch, diretora de marketing da OpenAI, ao Adweek, é um investimento de mídia maior e aparecerá em mais canais e locais do que o primeiro anúncio da empresa feito no Super Bowl - a final da NFL, liga de futebol americano, que ocorreu em fevereiro.

Mas enquanto o comercial do Super Bowl usava um estilo de animação inspirado no pontilhismo para ilustrar inovações tecnológicas, como aviões e televisão, que precederam o ChatGPT, os novos são inspirados em exemplos reais de como as pessoas usam a ferrameta de IA no dia a dia.

Em um deles, um jovem recorre à ferramenta em busca de uma receita para impressionar uma nova parceira romântica. Outro, mostra um homem pedindo dicas de condicionamento físico e, um terceiro, irmãos fazendo o planejamento de uma viagem de carro.

“Estamos mostrando as histórias deles de maneiras que outros possam ver e se conectar”, disse Rouch ao Adweek. “Nosso objetivo é que as pessoas olhem para esses momentos e pensem: 'isso é para mim'.”

Michael Tabtabai, vice-presidente de criação da OpenAI, acrescentou que a empresa quer demonstrar como está "se conectando com as pessoas em um nível humano". "Isso define a intenção de como queremos nos apresentar como marca: com humanidade, criatividade e um foco claro nas pessoas”, salientou.

A campanha foi desenvolvida pela equipe criativa interna da OpenAI em parceria com a agência Isle of Any. Mas o ChatGPT também participou, atuando como um “cocriador”, segundo Zach Stubenvoll, diretor criativo executivo da companhia.

“Isso nos ajudou a expandir nosso pensamento, a pensar em novos personagens e se tornou uma parte essencial do próprio comercial”, completou.