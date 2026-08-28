Veo 3.1: como usar a inteligência artificial do Google para criar vídeos

O Veo é o modelo de geração de vídeos por IA desenvolvido pelo Google. A versão mais recente da família, o Veo 3.1, permite criar vídeos a partir de comandos escritos e imagens de referência, além de gerar áudio.

Para profissionais, a ferramenta pode ser usada em tarefas como criação de protótipos, materiais para apresentações, vídeos para redes sociais e demonstrações de conceitos. O acesso ao Veo pode ocorrer pelo Gemini e pelo Google Flow.

Para quem trabalha com IA, entender como escrever comandos para ferramentas generativas também pode ajudar a transformar uma ideia em um material visual com mais rapidez.

Quem quer entender como aplicar inteligência artificial no trabalho pode fazer o Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.https://lps.exame.com/slp-workshop-ai-e?utm_source=conteudo&utm_medium=article&utm_campaign=workshop-ai_mbaon_venda_n/a&utm_content=bbp_veo-3-1-como-usar-a-inteligencia-artificial-do-google-para-criar-videos&utm_term=n/a_n/a

Como acessar o Veo

Uma das formas de utilizar o Veo é pelo Google Flow, plataforma voltada à produção de vídeos com inteligência artificial. O serviço reúne recursos para criar clipes, cenas e sequências e permite trabalhar com diferentes modelos.

O Google também disponibiliza o Veo no Gemini. A disponibilidade dos modelos e dos recursos depende do produto, plano e região do usuário.

Como criar um vídeo com o Veo

O processo começa com um prompt, ou seja, uma instrução escrita que descreve o vídeo desejado. Quanto mais informações relevantes forem fornecidas, mais elementos podem ser considerados na geração.

Um prompt pode especificar:

O que aparece na cena

Ambiente e horário

Movimento da câmera

Estilo visual

Iluminação

Sons ou diálogos

Formato e enquadramento

Por exemplo, um profissional de marketing pode pedir uma cena de um produto sobre uma mesa de escritório, com câmera se aproximando lentamente e iluminação natural.

O Google recomenda detalhar elementos como enquadramento, movimento, aparência, iluminação e áudio ao escrever prompts para o Veo.

Quem deseja desenvolver conhecimentos sobre inteligência artificial aplicada ao trabalho pode fazer o Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Também é possível usar imagens como referência

O Veo 3.1 pode trabalhar com imagens de entrada para orientar a geração. Isso permite, por exemplo, partir de uma imagem de um produto e transformá-la em uma cena em movimento.

O modelo também recebeu recursos voltados à consistência entre elementos visuais e maior controle sobre a criação. Em janeiro de 2026, o Google anunciou o recurso “Ingredients to Video”, que permite usar imagens de referência para orientar os vídeos.

Para um profissional, esse recurso pode ser útil quando é necessário manter a aparência de um objeto, cenário ou personagem entre diferentes cenas.

Como escrever prompts melhores para o Veo

Em vez de escrever apenas “crie um vídeo sobre uma empresa”, uma instrução mais específica pode ser:

“Plano médio de uma sala de reunião moderna, com notebook sobre a mesa. Câmera se movimenta lentamente da esquerda para a direita, iluminação natural pela janela, estética documental, ambiente corporativo e som ambiente discreto.”

A diferença está na quantidade de informações sobre cena, câmera e ambiente. O prompt funciona como uma orientação para o modelo interpretar a intenção do usuário.

O resultado, porém, pode exigir novas tentativas. A geração de vídeo por IA não garante que todos os elementos sejam reproduzidos exatamente como imaginados, tornando a revisão parte do processo.

O Veo 3.1, portanto, pode ser usado como uma ferramenta de produção e prototipagem visual. Para profissionais, o principal passo é definir primeiro o objetivo do vídeo e depois transformar essa ideia em instruções claras para a ferramenta.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame mostra aplicações práticas da inteligência artificial em quatro aulas online, por R$ 37.