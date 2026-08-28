Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Este é o roteiro prático para saber se seus investimentos em IA estão trazendo retorno

Medir apenas quanto uma empresa gastou com inteligência artificial não revela se a tecnologia deu resultado; horas economizadas, redução de custos e novas receitas ajudam a mostrar o impacto real

Medir horas economizadas, redução de custos e novas receitas ajuda empresas a calcular o retorno dos investimentos em inteligência artificial (Freepik)

Medir horas economizadas, redução de custos e novas receitas ajuda empresas a calcular o retorno dos investimentos em inteligência artificial (Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05h03.

Priorizar nos meus resultados Google

Uma empresa pode contratar ferramentas de inteligência artificial, treinar funcionários e automatizar processos sem saber exatamente quanto ganhou com isso.

Para evitar que o investimento vire apenas uma despesa difícil de justificar, consultorias e áreas de tecnologia costumam acompanhar indicadores capazes de transformar os efeitos da IA em números.

O cálculo pode começar por uma pergunta simples: qual problema a ferramenta deveria resolver?

A partir daí, é possível estabelecer uma linha de base, acompanhar a mudança depois da implementação e calcular o retorno obtido.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

1. Comece pelo objetivo

Antes de medir qualquer resultado, defina o que a inteligência artificial deveria melhorar. O objetivo pode ser reduzir o tempo gasto em determinada atividade, diminuir despesas operacionais, aumentar a produtividade de uma equipe ou gerar novas oportunidades de receita.

Uma equipe de atendimento, por exemplo, pode estabelecer como meta reduzir o tempo médio necessário para responder aos clientes. Já uma área de marketing pode acompanhar quantas horas são economizadas na produção e revisão de conteúdos.

Sem um objetivo mensurável, fica difícil determinar se a tecnologia realmente fez diferença.

2. Calcule as horas economizadas

O tempo poupado é um dos indicadores mais diretos para avaliar ganhos de eficiência.

Registre quanto tempo uma atividade consumia antes da implementação da IA e compare com o período posterior. Se uma tarefa levava duas horas e passou a exigir 40 minutos, houve uma economia de 1h20 por execução.

O próximo passo é multiplicar essa diferença pelo número de vezes que o processo é realizado. Assim, uma economia de 1h20 em uma tarefa feita 100 vezes por mês representa mais de 133 horas liberadas no período. O valor dessas horas também pode ser estimado a partir do custo médio da mão de obra envolvida.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

3. Veja quanto dinheiro foi economizado

A redução de horas pode resultar em economia financeira, mas outros indicadores também entram nessa conta. Custos com terceirização, processamento, atendimento ou retrabalho podem cair depois da adoção da ferramenta.

Compare o gasto anterior com o atual e desconte os custos relacionados à IA, como licenças, infraestrutura, treinamento e implementação.

A fórmula básica é:

Retorno = ganhos gerados pela IA – custos do investimento

Para transformar o resultado em percentual, o ganho líquido pode ser dividido pelo valor investido e multiplicado por 100.

4. Procure a receita incremental

Nem todo retorno aparece como economia. A inteligência artificial também pode contribuir para gerar dinheiro novo.

Uma empresa pode, por exemplo, utilizar IA para personalizar ofertas, identificar oportunidades comerciais ou acelerar o lançamento de produtos. Nesse caso, vale acompanhar indicadores como vendas adicionais, aumento da conversão e receita atribuída às novas iniciativas.

A comparação deve considerar o que teria acontecido sem a implementação da tecnologia. Quanto mais isolado estiver o efeito da IA, mais confiável será a estimativa.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

5. Compare os resultados antes e depois

Uma boa avaliação precisa de referência. Por isso, reúna os principais indicadores anteriores à adoção da ferramenta e compare-os com os resultados obtidos depois.

Tempo de execução, custo por tarefa, volume produzido, número de erros, satisfação do cliente e receita são alguns exemplos. Acompanhá-los ao longo de vários meses ajuda a separar um ganho consistente de uma melhora pontual.

Por fim, vale revisar se o resultado continua compensando o investimento. Uma ferramenta pode economizar muitas horas, mas deixar de ser vantajosa caso seus custos aumentem ou a utilização diminua.

O objetivo do acompanhamento é transformar a pergunta “a IA está funcionando?” em algo mais concreto: quanto ela economizou, quanto tempo liberou e quanto dinheiro ajudou a gerar?

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

A corrida pela IA pode encarecer seu próximo smartphone. Entenda por quê

CEO da Anthropic pede desaceleração no ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial

5 maneiras de proteger dados da empresa e usar IA com segurança e responsabilidade jurídica

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo