Este é o roteiro prático para saber se seus investimentos em IA estão trazendo retorno

Uma empresa pode contratar ferramentas de inteligência artificial, treinar funcionários e automatizar processos sem saber exatamente quanto ganhou com isso.

Para evitar que o investimento vire apenas uma despesa difícil de justificar, consultorias e áreas de tecnologia costumam acompanhar indicadores capazes de transformar os efeitos da IA em números.

O cálculo pode começar por uma pergunta simples: qual problema a ferramenta deveria resolver?

A partir daí, é possível estabelecer uma linha de base, acompanhar a mudança depois da implementação e calcular o retorno obtido.

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1. Comece pelo objetivo

Antes de medir qualquer resultado, defina o que a inteligência artificial deveria melhorar. O objetivo pode ser reduzir o tempo gasto em determinada atividade, diminuir despesas operacionais, aumentar a produtividade de uma equipe ou gerar novas oportunidades de receita.

Uma equipe de atendimento, por exemplo, pode estabelecer como meta reduzir o tempo médio necessário para responder aos clientes. Já uma área de marketing pode acompanhar quantas horas são economizadas na produção e revisão de conteúdos.

Sem um objetivo mensurável, fica difícil determinar se a tecnologia realmente fez diferença.

2. Calcule as horas economizadas

O tempo poupado é um dos indicadores mais diretos para avaliar ganhos de eficiência.

Registre quanto tempo uma atividade consumia antes da implementação da IA e compare com o período posterior. Se uma tarefa levava duas horas e passou a exigir 40 minutos, houve uma economia de 1h20 por execução.

O próximo passo é multiplicar essa diferença pelo número de vezes que o processo é realizado. Assim, uma economia de 1h20 em uma tarefa feita 100 vezes por mês representa mais de 133 horas liberadas no período. O valor dessas horas também pode ser estimado a partir do custo médio da mão de obra envolvida.

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3. Veja quanto dinheiro foi economizado

A redução de horas pode resultar em economia financeira, mas outros indicadores também entram nessa conta. Custos com terceirização, processamento, atendimento ou retrabalho podem cair depois da adoção da ferramenta.

Compare o gasto anterior com o atual e desconte os custos relacionados à IA, como licenças, infraestrutura, treinamento e implementação.

A fórmula básica é:

Retorno = ganhos gerados pela IA – custos do investimento

Para transformar o resultado em percentual, o ganho líquido pode ser dividido pelo valor investido e multiplicado por 100.

4. Procure a receita incremental

Nem todo retorno aparece como economia. A inteligência artificial também pode contribuir para gerar dinheiro novo.

Uma empresa pode, por exemplo, utilizar IA para personalizar ofertas, identificar oportunidades comerciais ou acelerar o lançamento de produtos. Nesse caso, vale acompanhar indicadores como vendas adicionais, aumento da conversão e receita atribuída às novas iniciativas.

A comparação deve considerar o que teria acontecido sem a implementação da tecnologia. Quanto mais isolado estiver o efeito da IA, mais confiável será a estimativa.

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5. Compare os resultados antes e depois

Uma boa avaliação precisa de referência. Por isso, reúna os principais indicadores anteriores à adoção da ferramenta e compare-os com os resultados obtidos depois.

Tempo de execução, custo por tarefa, volume produzido, número de erros, satisfação do cliente e receita são alguns exemplos. Acompanhá-los ao longo de vários meses ajuda a separar um ganho consistente de uma melhora pontual.

Por fim, vale revisar se o resultado continua compensando o investimento. Uma ferramenta pode economizar muitas horas, mas deixar de ser vantajosa caso seus custos aumentem ou a utilização diminua.

O objetivo do acompanhamento é transformar a pergunta “a IA está funcionando?” em algo mais concreto: quanto ela economizou, quanto tempo liberou e quanto dinheiro ajudou a gerar?