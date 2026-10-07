ChatGPT ganha 'superinterface' para criar calculadoras e jogos na conversa

RESUMO ＋ A OpenAI anunciou uma nova versão do GPT-6 para o ChatGPT, com respostas que combinam texto, gráficos e ferramentas interativas. O recurso Intelligent UI permite criar calculadoras, jogos e experiências de aprendizagem dentro da conversa. A distribuição começa nesta quarta-feira, 7, pelos planos pagos e se expande aos planos Free e Go na quinta-feira, 8.

O ChatGPT poderá responder a uma pergunta com uma calculadora, um mapa ou uma ferramenta interativa criada para aquela tarefa.

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 7, uma nova versão do GPT-6 que permite ao sistema escolher como apresentar uma resposta, combinando texto, elementos visuais e recursos que o usuário pode manipular dentro da conversa.

A novidade se chama Intelligent UI, ou interface inteligente. A EXAME participou da coletiva de apresentação da atualização, que começa a ser distribuída globalmente aos planos Plus, Pro, Business e Enterprise já nesta quarta.

A expansão para Free e Go começa na quinta-feira, 8.

"Quando o ChatGPT foi lançado, ele era apenas uma ferramenta de texto — e isso foi muito popular —, mas nós sempre pensamos que o jeito que você usa a IA deve se adaptar ao que você precisa", diz Aarush Selvan, gerente de produto da OpenAI,

Para o executivo, apenas conversar com as IAs por texto estava "limitando" o produto. "O ChatGPT pode usar texto e ainda ser muito familiar, mas, em alguns casos, a interatividade ajuda. Esse é nosso primeiro passo", afirma.

A empresa apresentou os primeiros modelos da família GPT-6 aos clientes pagos no mês passado e agora amplia o acesso com versões ajustadas para conversas cotidianas.

Segundo a OpenAI, mais de 1,2 bilhão de pessoas usam o ChatGPT por semana.

O que muda nas respostas do ChatGPT?

Com o Intelligent UI, o formato passa a depender da pergunta.

Uma comparação pode aparecer lado a lado; uma explicação pode incluir um diagrama interativo; e uma tarefa pode ganhar botões, formulários ou gráficos que ajudam a executá-la.

Entre os exemplos apresentados pela empresa estão uma receita acompanhada do cronograma de preparo e um roteiro de viagem com paradas organizadas em um mapa.

Para estudar um assunto, o usuário poderá explorar uma explicação visual e alterar informações para observar o que acontece.

Também será possível pedir ferramentas para uma necessidade específica, como uma calculadora para simular o crescimento de uma poupança, um divisor de despesas de um jantar ou um jogo que funcione dentro da conversa.

A OpenAI afirma que o modelo foi treinado para decidir quando esses elementos são úteis. Respostas apenas em texto continuam disponíveis quando forem o formato mais adequado.

A atualização amplia os formatos oferecidos pelo aplicativo, que também recebeu recentemente um recurso para criar figurinhas personalizadas para WhatsApp e iMessage.

A interface aparece enquanto a resposta é construída

Para entregar essas experiências, a OpenAI criou uma biblioteca de componentes que o modelo pode combinar.

Um compilador processa a interface conforme ela é gerada, permitindo que os elementos apareçam progressivamente na tela.

Assim, o usuário não precisa esperar que toda a resposta esteja pronta para começar a visualizar seu conteúdo.

Segundo a companhia, a estrutura foi desenvolvida para funcionar tanto no navegador quanto no celular.

O treinamento incluiu avaliações de clareza, utilidade e completude das interfaces. A empresa reconhece, porém, que ainda precisa melhorar as decisões de design do modelo e ampliar o que ele consegue criar.

O GPT-6 começa a responder antes de terminar a análise

Outra mudança está no tempo de espera. A OpenAI afirma ter treinado o GPT-6 para começar a apresentar informações enquanto continua trabalhando na resposta em segundo plano.

A entrega ocorre em partes: o sistema usa o conhecimento e os resultados disponíveis naquele momento e acrescenta informações conforme avança.

A proposta é preservar a coerência da resposta sem exigir que o usuário aguarde o fim de toda a análise.

Em perguntas que exigem busca na internet, o GPT-6 Instant começa a responder, em média, 44% mais cedo do que o GPT-5.6 Instant, segundo uma avaliação interna da OpenAI.

O percentual mede o tempo até o início da resposta. Ele não indica uma redução equivalente no tempo necessário para concluir toda a tarefa.

A companhia também relata melhorias na decisão sobre quando pesquisar na web e na localização de informações que sustentem as respostas. Os resultados divulgados são de testes internos.

Quem recebe a atualização?

Nos planos Plus, Pro, Business e Enterprise, a experiência usa uma versão baseada no GPT-6 Sol. Nos planos Free e Go, a base é o GPT-6 Luna. Ambos foram ajustados para conversas do dia a dia.

A distribuição será gradual. Nas contas Enterprise, a disponibilidade também depende das configurações definidas pelos administradores da organização.

A OpenAI afirma ter reforçado o treinamento de segurança, com proteções contra usos de alto risco em áreas como cibersegurança, biologia e violência.

Segundo a empresa, o modelo também foi treinado para comunicar melhor quando não dispõe das informações ou ferramentas necessárias para responder.

A atualização se aplica à aba Chat do ChatGPT. Os modelos usados nas experiências Work e Codex não mudam como parte deste lançamento.