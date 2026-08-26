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ChatGPT lança recurso para criar figurinhas para WhatsApp e iMessage

Recurso é gratuito, roda no ChatGPT Images 2.0 e permite gerar até nove figurinhas por pacote a partir de um simples pedido em texto

Figurinha no ChatGPT: OpenAI liberou recurso no app (Imagem gerada por IA/Exame)

Figurinha no ChatGPT: OpenAI liberou recurso no app (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10h10.

Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 10h14.

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A OpenAI lançou um recurso que permite criar pacotes de figurinhas personalizadas no ChatGPT, com exportação direta para WhatsApp e iMessage.

Basta descrever uma ideia, personagem, piada interna ou reação para que o ChatGPT Imagens transforme o pedido em um pacote pronto para uso — sem precisar editar nada em outro aplicativo.

Para o lançamento no Brasil, a OpenAI criou um pacote original inspirado no cachorro caramelo, com figurinhas para situações do dia a dia brasileiro: sobreviver a uma segunda-feira, avisar que está chegando, comemorar, demonstrar carinho ou simplesmente responder ao grupo da família.

Como funciona?

Para criar uma figurinha, o usuário descreve o que quer — como "um pack do cachorro caramelo reagindo a uma segunda-feira" ou "seis figurinhas para a amiga que está sempre a cinco minutinhos" — e o ChatGPT Imagens gera uma coleção que pode ser baixada ou compartilhada diretamente no WhatsApp ou iMessage.

Também é possível remixar as figurinhas com emojis e escolher entre até 18 estilos visuais, incluindo holográfico, anime e 3D, com até nove figurinhas por pacote.

O recurso é alimentado pelo ChatGPT Images 2.0, modelo mais recente de geração de imagens da OpenAI, e está disponível de graça, globalmente, para todos os usuários do aplicativo do ChatGPT em smartphones.

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