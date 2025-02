ChatGPT fora do ar? IA apresenta instabilidade nesta terça-feira

O ChatGPT apresentou instabilidades na tarde desta terça-feira, 4, com lentidão nas respostas e falha no carregamento para alguns usuários.

O Downdetector, site que monitora quedas de serviço na web, mostra que a plataforma tem mais de 200 notificações de erros, que começaram por volta das 14h20.

O Google Trends também aponta que buscas como “ChatGPT fora do ar” registraram também aumento repentino. No X (antigo Twitter), usuários têm compartilhado relatos sobre a queda em várias línguas. Os comentários destacam a instabilidade e expressam preocupação com o funcionamento da plataforma.

Por outro lado, o site "https://status.openai.com/" (sem aspas), que divulga informações sobre o funcionamento da ferramenta, diz que a empresa já identificou o erro e está investigando a causa da falha do ChatGPT.

"Tempo de resposta do ChatGPT mais lentos que o normal. Estamos investigando esse problema". Logo em seguida, uma atualização: "Continuamos investigando esse problema", afirma a empresa na página de status do ChatGPT.