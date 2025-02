OpenAI lança nova identidade visual — feita por humanos, mas com ajuda do ChatGPT

A OpenAI lançou um nova identidade visual, que inclui mudanças na paleta de cores, na tipografia, nas imagens e no logo. A reformulação alcança também o ChatGPT no navegador ou aplicativo, conforme explica reportagem do site especializado em design Wallpaper.

O trabalho foi desenvolvido pela equipe interna da empresa e liderado pelo chefe de Design Veit Moeller e o diretor de Design Shannon Jagger. De acordo com Moeller, a criação contou com auxílio do ChatGPT apenas para alguns cálculos. O restante do trabalho foi realizado de forma “tradicional”.

Eles admitem que até então que as escolhas estéticas da OpenAI eram desordenadas e que faltava coesão. Um ano atrás o CEO da OpenAI, Sam Altman, pediu que recriassem a identidade da empresa.

O padrão central da identidade é um ponto preto que representa o cursor, a origem da resposta do ChatGPT. Como esse círculo foi a base para o design, as letras e sinais de pontuação receberam formato arredondado.

Embora o produto da OpenAI seja uma máquina, os designers buscaram dar um toque humano à tipografia. "Também há um certo nível de imperfeição, para contrabalançar a precisão robótica e fazer as coisas parecerem mais humanas”, diz Moeller. Por exemplo, a letra "O" é perfeitamente circular na parte de fora, mas não na de dentro.

O novo conjunto de imagens do ChatGPT busca elucidar a criatividade humana. Elas vão desde paisagens até formas mais abstratas. Eles usaram a IA geradora de vídeos da OpenAI, Sora, para criar texturas que se pareçam com imagens da realidade.

Essas figuras estão alinhadas com a paleta de cores da empresa, que começa com tons de cinza e azul que lembram o horizonte e o céu, e envolve também cores primárias contrastantes.

O conhecido logo da empresa, formado por três triângulos interligados e lembra a imagem de uma flor, sofreu leves alterações com uma nova geometria. O logo anterior da empresa havia sido desenhado pelos fundadores da OpenAI Ilya Sutskever e Greg Brockman quando a empresa foi lançada.

A equipe também criou um “Ponto Emotivo” que as pessoas podem usar enquanto interagem com a IA. O disco teve inspiração de cores ligadas à água e funciona como se fosse uma representação visual da voz do ChatGPT.

Deixar o mecanismo longe de parecer um ser humano, sem emoções ou feições discerníveis, foi uma escolha proposital dos designers. Os padrões e movimentos do Ponto Emotivo são em código e podem responder aos comandos.