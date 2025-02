OpenAI lança Deep Research para aprimorar pesquisas no ChatGPT

A empresa de tecnologia americana OpenAI anunciou uma nova ferramenta, chamada de Deep Research, para ajudar os usuários do ChatGPT com pesquisas mais aprofundadas e complexas.

O objetivo é que o recurso seja utilizado em situações em que o usuário não deseja apenas uma resposta rápida, mas sim uma análise detalhada de informações de várias fontes. O Google anunciou iniciativa semelhante no final de 2024.

Em uma publicação no blog da empresa, a OpenAI afirmou que a nova função foi criada para pessoas que precisam de pesquisas detalhadas, precisas e confiáveis em áreas como finanças, ciências, políticas públicas e engenharia. A ferramenta, segundo a companhia, também pode beneficiar consumidores em busca de informações mais precisas sobre carros, eletrodomésticos e móveis.

O tempo de resposta da nova função pode variar entre 5 e 30 minutos, e o usuário será avisado quando a pesquisa for concluída. As respostas são exclusivamente em texto, mas a empresa informou que planeja incluir imagens, visualizações de dados e outros formatos de análise em breve.

Para facilitar a verificação de informações fornecidas, cada resposta do Deep Research será “totalmente documentada, com citações claras e um resumo do raciocínio utilizado”, de acordo com a OpenAI.

Ainda assim, a empresa alerta que a ferramenta pode cometer erros, fazer inferências incorretas, ter dificuldade em diferenciar informações confiáveis de rumores, falhar em comunicar incertezas e apresentar problemas de formatação em relatórios e citações.

Por ora, o Deep Research é limitado a 100 consultas por mês e só está disponível para usuários do ChatGPT Pro. O plano é que, na sequência, o recurso seja liberado para usuários dos planos Plus e Team, e, depois, para clientes da versão Enterprise.

Ainda neste mês, a ferramenta será disponibilizada para aplicativos móveis e desktop. No momento, o recurso está liberado somente na versão web do ChatGPT.

No futuro, a empresa planeja que os usuários consigam conectar o Deep Research a fontes de dados especializadas, como repositórios internos e serviços por assinatura de informações.