Melhores ferramentas de IA em 2026: as 20 plataformas que estão transformando o mercado brasileiro

Ferramentas de IA ampliam presença no mercado brasileiro e transformam tarefas do cotidiano profissional (Richard Drury/Getty Images)
Redatora
Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h03.
Criar apresentações em segundos, resumir reuniões automaticamente, gerar vídeos sem câmera e organizar semanas inteiras de trabalho já fazem parte da rotina de empresas brasileiras que adotaram ferramentas de inteligência artificial.
Em 2026, a disputa entre plataformas deixou de se concentrar apenas em chatbots e passou a atingir áreas como design, produtividade, programação, marketing, educação e atendimento.
Com recursos cada vez mais especializados, empresas de tecnologia aceleram a corrida por espaço em um mercado que já movimenta diferentes setores profissionais no país.
Um dos nomes mais populares do setor, o ChatGPT consolidou espaço em tarefas como produção de textos, brainstorming, estudos, organização de ideias e automação de tarefas profissionais.
A IA do Google ganhou força pela integração com Gmail, Google Docs e outras ferramentas do ecossistema da empresa.
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Voltado para produtividade corporativa, o recurso automatiza apresentações, resume reuniões e auxilia em análises dentro do Word, Excel e Teams.
Especializada em geração de imagens, a plataforma segue entre as mais usadas por designers e criadores visuais.
Aposta da Adobe para geração e edição de imagens com IA integrada às ferramentas tradicionais da marca.
Ferramenta voltada para edição e geração de vídeos com inteligência artificial, usada em campanhas e produções
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Permite criar vídeos com apresentadores virtuais sem necessidade de gravação tradicional.
Integra recursos de inteligência artificial à organização de tarefas, documentos e produtividade pessoal.
Muito utilizada para revisão de textos, correção gramatical e melhoria de escrita profissional.
Ferramenta voltada para refinamento de textos e ajustes de escrita em diferentes idiomas.
Assistente de programação que ajuda desenvolvedores a acelerar tarefas e sugerir códigos automaticamente.
Plataforma de pesquisa baseada em IA que organiza respostas de forma contextualizada.
Ferramenta conhecida pela produção de textos longos e análise de documentos extensos.
Recursos de IA integrados ao Canva ampliaram funções de design automatizado e criação rápida de peças visuais.
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Plataforma voltada para síntese de voz e criação de áudios realistas.
Muito usada para transcrição automática de reuniões e organização de anotações.
Ferramenta popular entre equipes de marketing e produção de conteúdo digital.
Permite criar apresentações automáticas com estrutura pronta e organização visual inteligente.
Focada em automação de processos e integração entre plataformas digitais.
O avanço e a variedade dessas plataformas mostra como a inteligência artificial se consolida no meio tecnológico e passa a ocupar funções práticas no mercado brasileiro.
Empresas, estudantes e profissionais já utilizam essas soluções para economizar tempo, automatizar tarefas e aumentar produtividade em diferentes áreas.