Melhores ferramentas de IA em 2026: as 20 plataformas que estão transformando o mercado brasileiro

Criar apresentações em segundos, resumir reuniões automaticamente, gerar vídeos sem câmera e organizar semanas inteiras de trabalho já fazem parte da rotina de empresas brasileiras que adotaram ferramentas de inteligência artificial.

Em 2026, a disputa entre plataformas deixou de se concentrar apenas em chatbots e passou a atingir áreas como design, produtividade, programação, marketing, educação e atendimento.

Com recursos cada vez mais especializados, empresas de tecnologia aceleram a corrida por espaço em um mercado que já movimenta diferentes setores profissionais no país.

1. ChatGPT

Um dos nomes mais populares do setor, o ChatGPT consolidou espaço em tarefas como produção de textos, brainstorming, estudos, organização de ideias e automação de tarefas profissionais.

2. Gemini

A IA do Google ganhou força pela integração com Gmail, Google Docs e outras ferramentas do ecossistema da empresa.

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3. Microsoft Copilot

Voltado para produtividade corporativa, o recurso automatiza apresentações, resume reuniões e auxilia em análises dentro do Word, Excel e Teams.

4. Midjourney

Especializada em geração de imagens, a plataforma segue entre as mais usadas por designers e criadores visuais.

5. Adobe Firefly

Aposta da Adobe para geração e edição de imagens com IA integrada às ferramentas tradicionais da marca.

6. Runway

Ferramenta voltada para edição e geração de vídeos com inteligência artificial, usada em campanhas e produções

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7. Synthesia

Permite criar vídeos com apresentadores virtuais sem necessidade de gravação tradicional.

8. Notion AI

Integra recursos de inteligência artificial à organização de tarefas, documentos e produtividade pessoal.

9. Grammarly

Muito utilizada para revisão de textos, correção gramatical e melhoria de escrita profissional.

10. DeepL Write

Ferramenta voltada para refinamento de textos e ajustes de escrita em diferentes idiomas.

11. GitHub Copilot

Assistente de programação que ajuda desenvolvedores a acelerar tarefas e sugerir códigos automaticamente.

12. Perplexity AI

Plataforma de pesquisa baseada em IA que organiza respostas de forma contextualizada.

13. Claude

Ferramenta conhecida pela produção de textos longos e análise de documentos extensos.

14. Canva AI

Recursos de IA integrados ao Canva ampliaram funções de design automatizado e criação rápida de peças visuais.

15. Kling AI

Ferramenta de geração de vídeos com inteligência artificial que ganhou espaço pela criação de cenas mais realistas e movimentos fluidos a partir de comandos em texto.

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16. ElevenLabs

Plataforma voltada para síntese de voz e criação de áudios realistas.

17. Otter.ai

Muito usada para transcrição automática de reuniões e organização de anotações.

18. Jasper

Ferramenta popular entre equipes de marketing e produção de conteúdo digital.

19. Gamma

Permite criar apresentações automáticas com estrutura pronta e organização visual inteligente.

20. Zapier AI

Focada em automação de processos e integração entre plataformas digitais.

O avanço e a variedade dessas plataformas mostra como a inteligência artificial se consolida no meio tecnológico e passa a ocupar funções práticas no mercado brasileiro.

Empresas, estudantes e profissionais já utilizam essas soluções para economizar tempo, automatizar tarefas e aumentar produtividade em diferentes áreas.