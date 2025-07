78% das empresas devem ampliar investimento em IA até o final de 2025, segundo estudo

Uma pesquisa encomendada pela IBM e conduzida pela Morning Consult em parceria com a Lopez Research revelou que as empresas brasileiras estão querendo ampliar seus investimentos em Inteligência Artificial.

De acordo com o estudo, 78% das companhias no Brasil planejam aumentar suas verbas na tecnologia até o final de 2025.

Uso de IA cresce com foco estratégico

Os números indicam que 95% das empresas brasileiras já relatam progresso em suas estratégias de IA para 2024, com 48% observando retorno positivo sobre os investimentos (ROI).

Isso demonstra uma maturidade crescente nas decisões tecnológicas e uma tendência de direcionar recursos para iniciativas de valor comprovado.

A pesquisa, que ouviu mais de 2.400 tomadores de decisão de TI em 13 países, mostra que o Brasil está entre os mercados mais engajados no uso da IA.

A adoção de tecnologias como nuvem híbrida e plataformas de código aberto vem sendo usada para impulsionar a inovação e garantir um retorno financeiro mais consistente.

Ana Paula Zamper, coordenadora do Programa de Inteligência Artificial para C-Level e Conselheiros da EXAME e Saint Paul, traz que segundo a IDC Predictions Brazil 2025, os gastos com IA no Brasil devem crescer 30% em relação a 2024.

Isso ultrapassa US$ 2,4 bilhões, impulsionados principalmente por IA generativa e agentes autônomos. A tecnologia já não é mais vista como tendência, e sim como infraestrutura para decisão, operação e diferenciação.

Demanda por profissionais especializados se intensifica

Entre as principais mudanças estratégicas previstas pelas empresas brasileiras estão:

Contratação de talentos especializados (51%)

Uso de serviços de nuvem gerenciados (58%)

Aumento da utilização de código aberto (50%).

A busca por profissionais com competências em IA tende a se intensificar.

"As empresas brasileiras devem ampliar seus investimentos em Inteligência Artificial até o final de 2025, e não apenas por modismo, mas por exigência estratégica." Ana Paula Zamper, coordenadora do Programa de Inteligência Artificial para C-Level e Conselheiros da EXAME e Saint Paul

A perspectiva de crescimento também inclui o lançamento de novos projetos: mais de 50% das organizações no Brasil já utilizam IA baseada em código aberto, e muitas delas planejam implementar mais de 20 pilotos de IA em 2025

Oportunidade para profissionais que dominam IA

Com a IA se tornando um pilar para inovação e eficiência nas empresas, os profissionais que compreendem suas aplicações e dominam ferramentas de código aberto tendem a ocupar posições de destaque.

Em um mercado cada vez mais competitivo, essa expertise pode ser o diferencial entre manter-se relevante ou ultrapassado.

A expectativa é de que, em três anos, 88% das empresas ainda sem retorno positivo em seus investimentos em IA obtenham resultados. Isso reforça a necessidade de profissionais preparados para liderar essa transformação.

"Mais do que investir, o desafio real está em traduzir esse investimento em impacto real e sustentável, com propósito, responsabilidade e liderança capaz de integrar pessoas, dados e visão de futuro" Ana Paula Zamper, coordenadora do Programa de Inteligência Artificial para C-Level e Conselheiros da EXAME e Saint Paul

