Novidades da Apple? Tim Cook dá algumas pistas do que vem por aí

Em conversa, executivos revelam áreas de interesse da dona do iPhone

Tim Cook sinaliza próximos passos para a Apple (Justin Sullivan/Getty Images)

Vanessa Loiola
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16h23.

A Apple costuma manter o sigilo sobre projetos, mas comentários recentes do CEO Tim Cook e de outros executivos indicaram os próximos passos da empresa para as novas categorias de produtos.

As pistas surgiram em teleconferências de resultados ao comentar sobre concorrentes e tendências tecnológicas.

Na apresentação do terceiro trimestre fiscal, que aconteceu em 31 de julho, Cook respondeu sobre o possível declínio de dispositivos com tela diante de gadgets com inteligência artificial integrada. O executivo ressaltou o papel do iPhone em funções como câmera, pagamentos e aplicativos, indicando que o aparelho continuará sendo central, mas poderá conviver com outras tecnologias.

Cook afirmou não imaginar um cenário sem o iPhone e defendeu que novos dispositivos sejam complementares, não substitutos. "Isso não significa que não estejamos pensando em outras coisas também, mas acho que os dispositivos provavelmente serão complementares", comentou. A fala ocorreu no contexto de avanços no setor de óculos inteligentes e realidade aumentada.

Óculos inteligentes

Concorrentes como Meta e Google já investem em óculos com IA, enquanto a Apple desenvolve o headset Vision Pro e pesquisas para reduzir seu tamanho - o objetivo é chegar a modelos com lentes integradas.

Em 2015, Cook demonstrava ceticismo quanto ao uso de óculos inteligentes. Em 2023, disse que sua visão sobre o tema evoluiu.

"Sempre achamos que óculos não eram uma decisão inteligente, do ponto de vista de que as pessoas realmente não gostariam de usá-los", disse Cook à New Yorker em 2015.

O Vision Pro, lançado em 2024 por US$ 3.499, foi apresentado como o início da realidade aumentada na Apple. Na última teleconferência, Cook não detalhou novos produtos, mas indicou que wearables seguem como área estratégica.

Outra frente observada é a de celulares dobráveis. Fabricantes como Samsung, Huawei e Google já atuam nesse segmento, enquanto a Apple adota a estratégia de lançar produtos somente quando considera o formato maduro.

Questionado sobre inovação no smartphone, Cook afirmou que ainda há espaço para avanços: "Acho que ainda há muita inovação no smartphone."

