Apple considera aquisição da Perplexity para reforçar aposta em inteligência artificial

Executivos da Apple discutem internamente a possibilidade de adquirir a startup de inteligência artificial Perplexity AI, segundo fontes próximas às conversas. A avaliação ocorre em meio à pressão crescente para que a empresa reforce sua presença em IA generativa e desenvolva soluções próprias diante do possível fim do acordo bilionário com o Google.

Segundo a Bloomberg, a ideia de uma oferta partiu de Adrian Perica, responsável por fusões e aquisições da Apple, que tratou do assunto com Eddy Cue, chefe de serviços da companhia, e com outros executivos da área de IA. As conversas ainda estariam em estágio inicial, e não há garantias de que resultarão em proposta formal. A Perplexity nega envolvimento em qualquer negociação de venda.

A aquisição, caso chegue a ocorrer, seria a maior já feita pela Apple até hoje — a Perplexity foi avaliada em US$ 14 bilhões em sua última rodada de investimento. O recorde atual da empresa é a compra da Beats, por US$ 3 bilhões em 2014.]

A Apple estaria avaliando a Perplexity como parte de um plano para construir um mecanismo de busca próprio baseado em IA. A iniciativa visa reduzir a dependência do contrato com o Google, que torna o buscador padrão nos dispositivos da marca e gera cerca de US$ 20 bilhões anuais. O acordo, porém, é alvo de investigação antitruste nos Estados Unidos, e seu futuro é incerto.

Disputa por talentos e nova estratégia de IA

A possível compra da Perplexity ocorre no contexto de uma corrida por talentos em IA entre Apple e Meta. As duas gigantes disputam nomes como Daniel Gross, ex-fundador da startup Cue, adquirida pela Apple em 2013. Gross atualmente comanda a Safe Superintelligence Inc. e está em negociações com a Meta — embora a Apple também tente convencê-lo a voltar à empresa.

Após não conseguir comprar a Perplexity, a Meta investiu US$ 14,3 bilhões por 49% da Scale AI, uma das maiores startups do setor. O movimento reforça sua ambição de criar uma equipe de "superinteligência artificial", com o cofundador da Scale, Alexandr Wang, assumindo posição central.

Do lado da Apple, Robby Walker — ex-Siri e também ex-Cue — lidera um projeto interno chamado Knowledge, que tem como objetivo criar um sistema de IA com base em dados da internet aberta, nos moldes do ChatGPT da OpenAI.

A Apple, no entanto, tem avançado de forma mais lenta que os concorrentes. A plataforma Apple Intelligence, anunciada recentemente, foi criticada por oferecer recursos modestos, como tradução simultânea e integração limitada com o ChatGPT para geração de imagens. O novo Siri, prometido com funcionalidades de IA mais avançadas, teve o lançamento adiado para 2026.

Parceria ou aquisição?

Uma alternativa considerada pela Apple seria formar uma parceria estratégica com a Perplexity, integrando seu motor de busca por IA ao navegador Safari e ao assistente Siri. Segundo fontes, a Apple já teria realizado diversas reuniões com a startup e estaria testando sua tecnologia internamente.

Um entrave nas negociações seria o avanço de um acordo entre a Perplexity e a Samsung, principal rival da Apple no mercado de smartphones. A fabricante sul-coreana deve anunciar em breve uma colaboração ampla com a startup, o que poderia reduzir o interesse da Perplexity em negociar com a Apple.

A Perplexity oferece um sistema de perguntas e respostas com base em dados atualizados da web, prometendo maior precisão e contextualização que os mecanismos de busca tradicionais. Em comunicado, a empresa disse que o interesse das grandes fabricantes é natural, já que todas querem “oferecer a melhor busca e a IA mais precisa para seus usuários”.