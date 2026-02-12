Apple adia mais uma vez atualização da Siri com IA

A Apple confirmou mais um atraso no lançamento da atualização da Siri que aprimorará os serviços da assistente virtual com inteligência artificial. A mudança é prevista para integrar os serviços de IA generativa da plataforma Apple Intelligence, lançada em 2024, à Siri e estava planejada para chegar aos usuários dos dispositivos móveis em março de 2026.

Conforme informações da Bloomberg, as funções permitidas com IA na Siri chegarão em diferentes momentos. A nova proposta para a estreia das atualizações definiu o iOS 25.6, que chegará em maio, como a atualização que apresentará a primeira novidade da Siri, e as demais alterações devem ser lançadas até a versão do iOS planejada para setembro deste ano.

Entre as mudanças planejadas, estão a possibilidade de controlar aplicativos por voz e permitir que a Siri seja comandada a acessar dados pessoais sem a necessidade de toques na tela para orientações. A assistente também deve poder enviar imagens editadas com um único pedido, mas indivíduos que testaram antecipadamente as mudanças citaram que a tecnologia ainda não responde perfeitamente aos comandos, tendo dificuldades em sentenças longas ou rápidas.

A falta de compreensão da Siri é uma das críticas mais frequentes feitas por usuários à assistente, hoje considerada defasada e imprecisa. Com cada vez mais concorrentes fortes na implementação de IA, especialmente a parceira OpenAI, a Apple tem passado por pressão interna para entregar ferramentas de nível similar.

Um ano e meio de atraso

As mudanças no calendário de lançamento das melhorias para a Siri acontecem desde março de 2025, quando a Apple revelou que a nova versão da assistente virtual só chegaria em algum momento deste ano. Com a aproximação da data planejada internamente, a empresa enfrenta mais problemas para apresentar todas as novidades planejadas e adia novamente o lançamento.

Inconsistências com IA

A Siri não é a única ferramenta da Apple que vem sofrendo com impasses internos sobre a aplicação de IA nos produtos da empresa. O setor de saúde, agora liderado pelo vice-presidente sênior de serviços Eddye Cue, tem experienciado atrasos na implementação da tecnologia para aplicativos há muito planejados, como o Health+. Como parte de uma nova estratégia, a maçã tem planejado entrar na competitiva área de assistentes virtuais com um chatbot que responde a diversas questões de usuários sobre a própria saúde.

Para 2027, a empresa quer lançar uma IA que opere por todos os sistemas das linhas de dispositivos e atue como um chatbot com auxílio dos servidores do Google. O projeto de codinome 'Campo' estará integrado a todos os aplicativos padrão da empresa, como Calendário e Safari, e deve permitir manuseio de diversas tarefas a partir da ferramenta reformulada da Siri.