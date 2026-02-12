Inteligência Artificial

Apple adia mais uma vez atualização da Siri com IA

Empresa planeja lançar novas funções da Siri ao longo de 2026 e organiza calendário para sistema integrado com IA a partir de 2027

Siri: melhorias com IA são adiadas pela Apple, que agora planeja grande sistema integrado com tecnologia (Jakub Porzycki/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13h35.

Apple confirmou mais um atraso no lançamento da atualização da Siri que aprimorará os serviços da assistente virtual com inteligência artificial. A mudança é prevista para integrar os serviços de IA generativa da plataforma Apple Intelligencelançada em 2024, à Siri e estava planejada para chegar aos usuários dos dispositivos móveis em março de 2026.

Conforme informações da Bloomberg, as funções permitidas com IA na Siri chegarão em diferentes momentos. A nova proposta para a estreia das atualizações definiu o iOS 25.6, que chegará em maio, como a atualização que apresentará a primeira novidade da Siri, e as demais alterações devem ser lançadas até a versão do iOS planejada para setembro deste ano.

Entre as mudanças planejadas, estão a possibilidade de controlar aplicativos por voz e permitir que a Siri seja comandada a acessar dados pessoais sem a necessidade de toques na tela para orientações. A assistente também deve poder enviar imagens editadas com um único pedido, mas indivíduos que testaram antecipadamente as mudanças citaram que a tecnologia ainda não responde perfeitamente aos comandos, tendo dificuldades em sentenças longas ou rápidas.

A falta de compreensão da Siri é uma das críticas mais frequentes feitas por usuários à assistente, hoje considerada defasada e imprecisa. Com cada vez mais concorrentes fortes na implementação de IA, especialmente a parceira OpenAI, a Apple tem passado por pressão interna para entregar ferramentas de nível similar.

Um ano e meio de atraso

As mudanças no calendário de lançamento das melhorias para a Siri acontecem desde março de 2025, quando a Apple revelou que a nova versão da assistente virtual só chegaria em algum momento deste ano. Com a aproximação da data planejada internamente, a empresa enfrenta mais problemas para apresentar todas as novidades planejadas e adia novamente o lançamento.

Inconsistências com IA

A Siri não é a única ferramenta da Apple que vem sofrendo com impasses internos sobre a aplicação de IA nos produtos da empresa. O setor de saúde, agora liderado pelo vice-presidente sênior de serviços Eddye Cue, tem experienciado atrasos na implementação da tecnologia para aplicativos há muito planejados, como o Health+. Como parte de uma nova estratégia, a maçã tem planejado entrar na competitiva área de assistentes virtuais com um chatbot que responde a diversas questões de usuários sobre a própria saúde.

Para 2027, a empresa quer lançar uma IA que opere por todos os sistemas das linhas de dispositivos e atue como um chatbot com auxílio dos servidores do Google. O projeto de codinome 'Campo' estará integrado a todos os aplicativos padrão da empresa, como Calendário e Safari, e deve permitir manuseio de diversas tarefas a partir da ferramenta reformulada da Siri.

