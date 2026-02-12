Setor de IA na China caminha para consolidação, diz JPMorgan

O setor de inteligência artificial da China entrou em uma fase de consolidação, segundo relatório do JPMorgan Securities China. O banco afirma que a chamada “guerra dos modelos” no país perdeu força e que o número de desenvolvedores com capacidade técnica e capital para disputar a liderança caiu de mais de 200 para menos de dez. A concentração ocorre em um grupo restrito de empresas com escala, infraestrutura e capacidade de transformar modelos em aplicações comerciais.

O movimento coincide com uma sequência de atualizações de grandes plataformas de IA no país. Empresas como Yuanbao, Doubao, Qwen, Z.ai e MiniMax lançaram novas versões de seus sistemas nas últimas semanas. O mercado também aguarda a possível apresentação de um novo modelo da DeepSeek durante o feriado do Ano Novo Lunar.

Com a maturidade dos grandes modelos, a disputa passa a se concentrar no desenvolvimento de aplicações de uso cotidiano. Plataformas como Doubao, Yuanbao e Qwen ampliam a integração da IA em serviços digitais, busca, criação de conteúdo e atendimento automatizado. O foco migra do tamanho dos modelos para a capacidade de entrega de produtos com adoção em escala.

A ByteDance integra esse grupo com o Seedance, também chamado Jimeng, modelo de geração de vídeo em fase de testes internos na China. A ferramenta cria vídeos completos a partir de comandos em texto, com definição de enquadramento, sequência de cenas e sincronização de imagem e som. Demonstrações exibidas fora do país geraram repercussão entre usuários e profissionais do setor audiovisual.

A adoção desse tipo de sistema altera o processo de produção de conteúdo. A criação de vídeos, antes dependente de equipes com roteirista, direção, captação de imagem, iluminação, edição e sonorização, passa a concentrar etapas em ferramentas automatizadas, reduzindo custos e barreiras de entrada para criadores e empresas.