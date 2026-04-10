Após bilhões em IA, Meta apresenta Muse Spark para competir com OpenAI e Google

A Meta anunciou o lançamento do Muse Spark, seu novo modelo de inteligência artificial, em meio a uma estratégia mais ampla para reposicionar a companhia na corrida global por liderança em IA.

O movimento acontece após investimentos bilionários em infraestrutura e talento, incluindo a contratação de Alexandr Wang, ex-CEO da Scale AI, e reflete uma tentativa de resposta direta ao avanço de concorrentes como OpenAI, Anthropic e Google.

O novo modelo marca uma inflexão na abordagem da empresa, que passou a priorizar eficiência operacional e integração prática da tecnologia em seus produtos. A iniciativa também surge após a recepção abaixo do esperado de lançamentos anteriores, que não conseguiram atrair desenvolvedores na escala desejada. As informações foram retiradas da CNBC.

Nova estratégia para ganhar competitividade

O Muse Spark é o primeiro modelo desenvolvido pela Meta Superintelligence Labs, divisão criada para acelerar o avanço da empresa em inteligência artificial. A unidade é liderada por Wang, contratado após a Meta investir US$ 14,3 bilhões na Scale AI. A chegada do executivo marcou uma reestruturação profunda na forma como a companhia desenvolve seus sistemas.

Segundo a empresa, a infraestrutura de IA foi reconstruída nos últimos meses, com foco em ganho de velocidade e eficiência. O modelo foi projetado para ser menor e mais rápido, mantendo capacidade de lidar com tarefas complexas em áreas como ciência, matemática e saúde.

Novos caminhos de monetização

A disputa por liderança em inteligência artificial se intensifica em um cenário de crescimento acelerado. Projeções indicam que o mercado global de IA generativa pode sair de US$ 22 bilhões em 2025 para quase US$ 325 bilhões até 2033, com expansão anual superior a 40%.

Nesse contexto, a Meta amplia seus investimentos em infraestrutura. A previsão é que os gastos relacionados à IA alcancem entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões em 2026, praticamente o dobro do ano anterior.

Além do avanço tecnológico, o Muse Spark também abre espaço para novas fontes de receita. A Meta começou a testar o acesso ao modelo, inicialmente restrita a parceiros selecionados, com planos de expansão futura para acesso pago.

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O modelo será integrado ao ecossistema da empresa, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, além do aplicativo Meta AI e dispositivos como os óculos Ray-Ban Meta AI.

Entre as funcionalidades previstas estão modos distintos de interação, que variam de respostas rápidas a análises mais complexas, como interpretação de documentos jurídicos e identificação de informações em imagens.

Com isso, a Meta reforça sua estratégia de incorporar inteligência artificial diretamente em produtos de uso cotidiano, ampliando o alcance da tecnologia e criando novas possibilidades de aplicação no ambiente digital.