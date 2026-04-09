Essa é a estratégia número 1 que profissionais estão usando para ‘ganhar tempo’ no trabalho

A inteligência artificial deixou de ser promessa para se tornar rotina. Pelo menos para uma parcela dos trabalhadores. Um levantamento do Adecco Group, citado pela Fortune, mostra que profissionais que usam IA conseguem economizar até uma hora por dia de trabalho.

Apesar disso, a adoção ainda é tímida no mundo corporativo. Segundo análise do Goldman Sachs, principal banco de investimento do mundo, cerca de 80% das empresas ainda não utilizam inteligência artificial de forma estruturada.

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As razões para a resistência

A expectativa do uso da IA é de crescimento, mas ainda gradual. Para especialistas, isso cria uma “lacuna de produtividade” entre quem utiliza a tecnologia e quem ainda está em fase de avaliação.

Mas esse atraso não é por falta de interesse. Barreiras como falta de capacitação, dúvidas sobre segurança de dados e dificuldade em identificar aplicações práticas dentro do negócio aparecem entre as principais razões para a resistência à IA.

Uma pesquisa da empresa de software IFTL indica que 31% das empresas citam a falta de capacitação como principal barreira, enquanto preocupações com segurança de dados aparecem em 18% dos casos.

Relatórios da Deloitte e de outras consultorias ainda apontam a ausência de casos de uso claros e dificuldades de integração ao negócio como fatores críticos para a baixa adoção.

Como resultado, enquanto algumas empresas ganham eficiência em escala, a maioria ainda observa de fora.

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