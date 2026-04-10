OpenAI estima que anúncios no ChatGPT gerarão receita de US$ 100 bilhões até 2030

A OpenAI estima que sua receita de publicidade chegará a US$ 2,5 bilhões ainda em 2026 e tenha um crescimento para US$ 100 bilhões em 2030. As projeções reveladas em uma reportagem da Axios foram apresentadas a investidores em uma apresentação. Outros dados incluem a previsão de que o segmento de anúncios nos modelos de inteligência artificial da marca, como o ChatGPT, terá um pulo de US$ 25 bilhões em 2028 para US$ 53 bilhões em 2029.

Para comparação direta, o Google faturou um recorde de US$ 294 bilhões em publicidade em 2025 e a Meta US$ 196 bilhões. A OpenAI quer uma fatia relevante desse mercado em menos de cinco anos a partir de um produto que sequer exibia anúncios há três meses.

De zero a US$ 100 milhões em seis semanas

O piloto de publicidade do ChatGPT foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro, voltado a usuários adultos dos planos gratuito e Go. Em menos de dois meses de operação, já havia superado US$ 100 milhões em receita recorrente anualizada, com mais de 600 anunciantes ativos na plataforma. Os anúncios aparecem ao final das respostas do chatbot, são claramente identificados como publicidade e, segundo a empresa, não interferem no conteúdo gerado pela IA.

Atualmente, a OpenAI gasta bilhões em infraestrutura computacional para avançar no mercado e tem planos de desembolsar US$ 600 bilhões em data centers e chips até 2030. Ainda não há previsão compartilhada de lucro. Com apenas cerca de 6% da base de usuários pagando por algum plano de assinatura, a publicidade se tornou a forma mais direta de transformar escala em receita.

A virada que Sam Altman não queria fazer

O movimento não é isento de contradições. Em declarações anteriores, o CEO Sam Altman havia descrito a publicidade como o "último recurso" para monetizar a plataforma, alertando que inserir anúncios nas respostas da IA poderia corroer a confiança dos usuários.

Os US$ 13 bilhões registrados no último ano já foram insuficientes para sustentar o ritmo de expansão da companhia comandada por Altman, fazendo com que o executivo voltasse atrás em sua posição sobre campanhas publicitárias nas conversas com o ChatGPT.