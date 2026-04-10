Inteligência Artificial

Veja o erro mais comum ao usar ChatGPT no trabalho (e como corrigir)

Falta de contexto ao fazer pedidos limita a qualidade das respostas e reduz o potencial da ferramenta no ambiente profissional

Dar contexto ao ChatGPT é o que transforma respostas genéricas em conteúdos realmente úteis no trabalho (LordHenriVoton/Getty Images)

Dar contexto ao ChatGPT é o que transforma respostas genéricas em conteúdos realmente úteis no trabalho (LordHenriVoton/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 10 de abril de 2026 às 05h00.

O uso do ChatGPT no ambiente de trabalho tem se tornado cada vez mais comum, seja para escrever e-mails, organizar ideias ou apoiar tarefas do dia a dia.

Apesar da praticidade, um erro recorrente ainda compromete os resultados: fazer pedidos genéricos, sem contexto suficiente.

Como corrigir?

A solução é simples: adicionar contexto.

Isso inclui explicar para quem é o conteúdo, qual o objetivo e qual o tom desejado. Um pedido mais completo pode incluir informações como:

  • Público-alvo
  • Objetivo da mensagem
  • Canal (e-mail, apresentação, relatório)
  • Tom de voz (formal, direto, descontraído)

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Por exemplo, em vez de um comando genérico, é possível estruturar melhor a solicitação com mais detalhes, o que tende a gerar uma resposta mais próxima do esperado já na primeira tentativa.

Impacto na produtividade

Quando bem direcionado, o ChatGPT reduz etapas do trabalho e acelera a produção de conteúdo. O tempo que seria gasto revisando ou reescrevendo textos pode ser utilizado para ajustes finos e tomada de decisão.

Por outro lado, o uso sem contexto gera o efeito contrário: respostas pouco úteis, necessidade de correções constantes e perda de tempo.

A diferença entre um uso eficiente e um uso limitado da ferramenta está na qualidade do comando.

Mais do que saber usar a ferramenta, trata-se de saber direcioná-la. Esse ajuste simples transforma o ChatGPT de um gerador de textos genéricos em um apoio estratégico para tarefas profissionais.

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