Veja o erro mais comum ao usar ChatGPT no trabalho (e como corrigir)

Dar contexto ao ChatGPT é o que transforma respostas genéricas em conteúdos realmente úteis no trabalho (LordHenriVoton/Getty Images)
Redatora
Publicado em 10 de abril de 2026 às 05h00.
O uso do ChatGPT no ambiente de trabalho tem se tornado cada vez mais comum, seja para escrever e-mails, organizar ideias ou apoiar tarefas do dia a dia.
Apesar da praticidade, um erro recorrente ainda compromete os resultados: fazer pedidos genéricos, sem contexto suficiente.
A solução é simples: adicionar contexto.
Isso inclui explicar para quem é o conteúdo, qual o objetivo e qual o tom desejado. Um pedido mais completo pode incluir informações como:
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Por exemplo, em vez de um comando genérico, é possível estruturar melhor a solicitação com mais detalhes, o que tende a gerar uma resposta mais próxima do esperado já na primeira tentativa.
Quando bem direcionado, o ChatGPT reduz etapas do trabalho e acelera a produção de conteúdo. O tempo que seria gasto revisando ou reescrevendo textos pode ser utilizado para ajustes finos e tomada de decisão.
Por outro lado, o uso sem contexto gera o efeito contrário: respostas pouco úteis, necessidade de correções constantes e perda de tempo.
A diferença entre um uso eficiente e um uso limitado da ferramenta está na qualidade do comando.
Mais do que saber usar a ferramenta, trata-se de saber direcioná-la. Esse ajuste simples transforma o ChatGPT de um gerador de textos genéricos em um apoio estratégico para tarefas profissionais.