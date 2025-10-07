Anthropic firma parceria com Deloitte e marca sua maior implantação empresarial de IA

A Deloitte anunciou um acordo para implementar o assistente de inteligência artificial Claude, desenvolvido pela startup Anthropic, em toda a sua rede global. O sistema será disponibilizado para mais de 470 mil funcionários em 150 países, marcando a maior adoção dessa tecnologia já realizada pela Anthropic.

A parceria expande um acordo iniciado em 2024 entre as duas companhias e reforça a presença da Anthropic no mercado empresarial de inteligência artificial, em meio à disputa com concorrentes como OpenAI e Google.

IA Claude será adaptada para diferentes áreas da Deloitte

De acordo com a empresa, o projeto prevê o desenvolvimento de versões personalizadas — chamadas de personas Claude — para diferentes funções, como contabilidade, consultoria e desenvolvimento de software.

Os profissionais da Deloitte também contarão com o Centro de Excelência Claude, criado para apoiar a implementação e o uso da ferramenta nas operações internas. O objetivo é ampliar ganhos de produtividade e estimular novas aplicações da IA em setores atendidos pela consultoria.

Paul Smith, diretor comercial da Anthropic, afirmou à CNBC que ambas as empresas estão dedicando recursos consideráveis, tanto financeiros quanto de engenharia, ao projeto. Os valores do contrato não foram divulgados.

Para Ranjit Bawa, diretor de estratégia e tecnologia da Deloitte nos Estados Unidos, a adoção interna da IA também serve para fortalecer a credibilidade da empresa junto a clientes que buscam soluções tecnológicas.

A Anthropic, apoiada por empresas como Amazon e IBM, vem ampliando sua atuação global. Em setembro, a startup anunciou planos para triplicar sua força de trabalho internacional e contratou Chris Ciauri, ex-Google, para liderar a expansão.

No mesmo período, a empresa lançou o Claude Sonnet 4.5, seu modelo de IA mais recente, e concluiu uma rodada de financiamento de US$ 13 bilhões, que elevou sua avaliação de mercado para US$ 183 bilhões.