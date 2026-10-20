Claude agora cria vídeos explicativos a partir dos dados da sua empresa; veja como usar

O Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, ganhou duas ferramentas para quem precisa apresentar números: o Claude Dashboards e o Claude Motion. Segundo a empresa, os recursos entraram em fase beta em 8 de outubro e permitem criar painéis com dados atualizados e animações exportáveis como vídeo.

Beta é a versão de testes de um produto, que já pode ser usada, mas ainda passa por ajustes. As informações constam em comunicado da Anthropic e foram divulgadas no Brasil pela Fast Company Brasil.

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Claude Motion: do relatório ao vídeo explicativo

O Claude Motion cria animações a partir de comandos escritos em linguagem natural, ou seja, com frases do dia a dia. Um exemplo citado pela Anthropic é transformar um relatório trimestral em um vídeo explicativo de 30 segundos para uma reunião geral da empresa. Também é possível animar um gráfico de uma apresentação ao conselho ou montar um passo a passo de produto para clientes.

O usuário pode pedir ajustes pelo chat ou alterar os elementos no editor. Ao final, baixa o resultado em arquivo MP4, formato de vídeo aceito pela maioria dos programas. Também é possível abrir a animação em ferramentas como Adobe, Descript, HeyGen e Runway para seguir editando.

Não é um gerador de vídeo

Segundo a Anthropic, o Motion não usa modelo de geração de vídeo. O sistema escreve um código que anima textos, gráficos, formas e imagens fornecidos pelo próprio usuário. Por isso, não há cenas sintéticas nem pessoas criadas por IA, e dá para trocar uma palavra, um número ou a duração de uma cena sem refazer tudo.

Claude Dashboards: painéis que se atualizam

O Claude Dashboards responde a perguntas sobre dados da empresa com painéis interativos. O usuário conecta uma plataforma de dados, como BigQuery, Databricks ou Snowflake, ou um sistema de gestão de clientes (CRM), como o Salesforce, e faz a pergunta em linguagem natural.

O recurso busca as informações, monta os gráficos e mantém o painel atualizado quando os dados mudam. Um exemplo é comparar os cadastros desta semana com os do mês passado. Cada gráfico exibe a consulta utilizada e a data da última atualização, o que permite conferir a origem dos números.

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Quem pode usar e em quais planos

O Dashboards está em beta nos planos pagos, que, segundo a Fast Company Brasil, incluem Pro, Max, Team e Enterprise. O Motion está em beta nos planos Team e Enterprise. Nas contas Enterprise, as duas funções vêm desativadas e precisam ser habilitadas pelo administrador nas configurações da organização.

A Anthropic também tirou da fase beta o Claude Docs, o Slides e o Design, agora disponíveis em todos os planos, inclusive o gratuito. A empresa diz que usuários já criaram mais de 45 milhões de documentos, apresentações e designs no Claude. Os arquivos podem ser exportados em PowerPoint e PDF, e painéis e animações podem ser compartilhados fora da organização, se o administrador permitir.

Como começar

A Anthropic sugere pedir diretamente o que se precisa, como um painel da receita do trimestre por região ou uma animação comparando planos de preços para uma reunião de vendas. O resultado é uma primeira versão, e a decisão sobre o que será compartilhado continua com o usuário. Quem usa o Claude Design no endereço próprio, o claude.ai/design, tem até 14 de dezembro para migrar, pois a versão independente será encerrada.

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