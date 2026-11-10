Claude entra no Google Meet e começa a trabalhar antes de a reunião acabar

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 10, o Claude Meetings, um recurso que coloca seu assistente de inteligência artificial nas chamadas do Google Meet. O Claude aparece na lista de participantes, acompanha a conversa e responde a perguntas no chat. Se a equipe pedir um cronograma ou um rascunho de apresentação, a IA pode começar a prepará-lo enquanto a reunião ainda está em andamento.

O recurso chega em beta aos planos Team e Enterprise, segundo o Axios. A novidade amplia a aposta da Anthropic em ferramentas como o Claude Cowork, que permite delegar tarefas envolvendo arquivos e aplicativos. No Meetings, o ponto de partida pode ser uma decisão que a equipe acabou de tomar em voz alta.

O que o Claude pode fazer durante uma reunião?

Se a discussão depender de informações que ficaram em outro aplicativo de trabalho conectado ao Claude, o assistente pode consultá-las para responder a uma pergunta no chat. Uma equipe que acaba de discutir as etapas de um lançamento, por exemplo, pode pedir que a IA organize a sequência em um cronograma e aproveite o restante da chamada para revisar o rascunho.

Ao fim da reunião, as anotações, a lista de tarefas e os materiais preparados ficam disponíveis no Claude. A Anthropic também anunciou o Claude Whiteboards, um quadro compartilhado que pode receber planos e cronogramas elaborados a partir da conversa.

Como a Anthropic testou o Meetings

A Anthropic testou o recurso internamente por cerca de dois meses. Em entrevista ao Axios, Nicholas Lin, responsável pelo produto para equipes de trabalho, disse que o assistente já participa de quase todas as reuniões da empresa. Nesta versão, o Claude ainda depende, na maior parte do tempo, de pedidos dos participantes para começar uma tarefa.