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Claude entra no Google Meet e começa a trabalhar antes de a reunião acabar

Em beta para empresas, Claude Meetings acompanha a conversa, responde no chat e prepara planos e apresentações durante a chamada

(Claude/Reprodução)

(Claude/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14h49.

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A Anthropic lançou o Claude Meetings, um recurso que integra seu assistente de IA ao Google Meet. O Claude participa das chamadas, acompanha conversas e pode preparar documentos como cronogramas ou rascunhos enquanto a reunião está ocorrendo. O recurso está em versão beta para clientes dos planos Team e Enterprise da Anthropic.

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 10, o Claude Meetings, um recurso que coloca seu assistente de inteligência artificial nas chamadas do Google Meet. O Claude aparece na lista de participantes, acompanha a conversa e responde a perguntas no chat. Se a equipe pedir um cronograma ou um rascunho de apresentação, a IA pode começar a prepará-lo enquanto a reunião ainda está em andamento.

O recurso chega em beta aos planos Team e Enterprise, segundo o Axios. A novidade amplia a aposta da Anthropic em ferramentas como o Claude Cowork, que permite delegar tarefas envolvendo arquivos e aplicativos. No Meetings, o ponto de partida pode ser uma decisão que a equipe acabou de tomar em voz alta.

O que o Claude pode fazer durante uma reunião?

Se a discussão depender de informações que ficaram em outro aplicativo de trabalho conectado ao Claude, o assistente pode consultá-las para responder a uma pergunta no chat. Uma equipe que acaba de discutir as etapas de um lançamento, por exemplo, pode pedir que a IA organize a sequência em um cronograma e aproveite o restante da chamada para revisar o rascunho.

Ao fim da reunião, as anotações, a lista de tarefas e os materiais preparados ficam disponíveis no Claude. A Anthropic também anunciou o Claude Whiteboards, um quadro compartilhado que pode receber planos e cronogramas elaborados a partir da conversa.

Como a Anthropic testou o Meetings

A Anthropic testou o recurso internamente por cerca de dois meses. Em entrevista ao Axios, Nicholas Lin, responsável pelo produto para equipes de trabalho, disse que o assistente já participa de quase todas as reuniões da empresa. Nesta versão, o Claude ainda depende, na maior parte do tempo, de pedidos dos participantes para começar uma tarefa.

Perguntas frequentes

Quem pode testar o Claude Meetings?

O beta foi anunciado para clientes dos planos Claude Team e Enterprise.

Em quais plataformas o Claude Meetings funciona?

O Google Meet é a plataforma confirmada para o beta. O anúncio inicial não inclui Zoom ou Microsoft Teams.

Os participantes conseguem ver que a IA está na chamada?

Sim. O Claude aparece como participante da reunião e pode responder a perguntas pelo chat.

Onde ficam os materiais depois da reunião?

As anotações, a lista de tarefas e os rascunhos preparados durante a chamada podem ser consultados no Claude.

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