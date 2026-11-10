Antoine Arnault, herdeiro da LVMH, assume a presidência do Paris FC após saída de Ferracci

O Paris FC tem um novo presidente. O conselho de administração do clube elegeu Antoine Arnault na segunda-feira, 9, após a renúncia de Pierre Ferracci, que estava no cargo desde 2012 e deixa a função para se tornar presidente de honra.

Arnault, de 49 anos, é CEO e vice-presidente da Christian Dior e filho mais velho de Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

O executivo integra a diretoria do clube desde 2024, quando a Agache, holding da família Arnault que controla a LVMH, e a Red Bull compraram uma participação majoritária no Paris FC. Cada um dos cinco filhos de Bernard Arnault tem 20% da Agache.

Na mesma reunião, Jean-Marc Gallot, que já ocupava o cargo de CEO, foi nomeado vice-presidente executivo. Ele é ex-presidente da Veuve Clicquot e tem trajetória no grupo LVMH.

Em comunicado, Arnault afirmou que pretende dar sequência ao trabalho iniciado nos últimos anos e fortalecer a presença do Paris FC na capital francesa e na região da Île-de-France.

“É uma honra e um motivo de orgulho suceder Pierre Ferracci em nome da minha família. Ele tem sido a força motriz incansável por trás do projeto do Paris FC durante quase 20 anos", disse Arnault em comunicado.

O novo presidente também destacou os resultados do time masculino, que conquistou o acesso à Ligue 1 e terminou a temporada 2025-2026 na 11ª colocação. A equipe feminina venceu a Copa da França em 2025, seu primeiro título nacional.

Na atual temporada, o Paris FC ocupa a terceira posição da Ligue 1, com 20 pontos. A intenção da nova gestão é aumentar a estrutura do clube e estreitar o relacionamento com torcedores e jovens jogadores.

“Nosso objetivo é construir um clube que permaneça fiel aos seus valores, esteja profundamente enraizado em Paris e na região da Île-de-France, e seja próximo de seus torcedores, jovens jogadores de futebol e entusiastas do futebol”, disse.

Gallot também comentou a mudança na presidência e disse que pretende seguir trabalhando no desenvolvimento da equipe: “Sou grato pela confiança que a família Arnault depositou em mim.”