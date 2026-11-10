Fim da 6x1: CNI pede mais prazo para nova jornada e Dino prevê julgamento no STF antes de dezembro

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) defendeu, nesta terça-feira, 10, que o setor tenha pelo menos um ano para se adaptar às novas regras de jornada de trabalho após a aprovação do fim da escala 6x1. O pedido foi apresentado durante audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Flávio Dino.

Dino afirmou que pretende pedir, na próxima semana, que as ações sobre o tema sejam incluídas na pauta do plenário. A expectativa é que o julgamento ocorra antes de 16 de dezembro, quando começa a primeira etapa da mudança.

Durante a audiência, que reuniu representantes de empresas, trabalhadores e governo, o diretor jurídico da CNI, Alexandre Vitorino, argumentou que o prazo previsto para a adaptação é insuficiente para que as indústrias reorganizem suas escalas, negociem novas convenções coletivas e contratem e capacitem funcionários. Segundo ele, as empresas terão apenas 24 dias úteis para realizar os ajustes antes da entrada em vigor das novas regras.

A entidade também alertou para o impacto financeiro da mudança. Pelas estimativas da CNI, a redução da jornada semanal de 44 para 42 horas, com adoção de duas folgas semanais e sem redução salarial, elevará em 11% o custo da hora trabalhada. Caso as empresas precisem contratar novos funcionários para repor as horas reduzidas, o aumento nos custos de mão de obra pode chegar a 33%.

“Isto não é nada desprezível. São esses números que pressionaram a Confederação Nacional da Indústria a vir ao Supremo Tribunal Federal”, disse Vitorino.

A CNI também destacou que a adaptação é mais difícil em atividades industriais que exigem treinamento específico por questões de segurança. O diretor citou a mineração, setor em que os trabalhadores precisam conhecer procedimentos operacionais e protocolos antes de começar a exercer suas funções.

Outro ponto levantado pela confederação foi a situação das micro, pequenas e médias indústrias, que representam 80% dos empreendimentos do setor. A entidade defende que as regras considerem as particularidades desses negócios e deem mais flexibilidade para que empresas e trabalhadores negociem regimes de compensação de horas e descanso.

A proposta da indústria é que o STF conceda um período de transição de um ano, semelhante ao previsto para empresas que prestam serviços ao poder público. A confederação também defende maior espaço para a negociação coletiva na definição dos modelos de jornada.

Além de sinalizar a intenção de levar as ações a julgamento antes de 16 de dezembro, Dino esclareceu que a falta de acordo entre empresas e trabalhadores não provocará automaticamente a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Essa etapa está prevista apenas para dezembro de 2027.

O ministro afirmou que a audiência teve como objetivo esclarecer os pontos de divergência sobre a implementação da emenda, sem antecipar a análise de sua constitucionalidade, que caberá ao plenário do STF.

“Evidentemente, o Supremo Tribunal Federal não irá repetir o debate de mérito que cabe ao Congresso Nacional. Nós temos um papel específico”, disse.

Também participam da audiência, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), autora de outra ação que tramita em conjunto com a da CNI no Supremo – a ADI 8041; outras confederações patronais e de representantes dos trabalhadores; a Advocacia-Geral da União (AGU), a Procuradoria-Geral da República (PGR), Câmara dos Deputados, Senado Federal e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.