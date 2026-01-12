Anthropic corre atrás e lança função de saúde no Claude similar ao ChatGPT

A Anthropic anunciou neste domingo, 11, o lançamento do Claude for Healthcare, um novo recurso de inteligência artificial voltado para questões de saúde no chatbot Claude. As informações foram divulgadas pelo Business Insider.

A ferramenta vai permitir que usuários, profissionais de saúde e empresas utilizem o chatbot para acessar informações sobre o tema, em uma infraestrutura que segue a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde dos Estados Unidos (HIPAA), que regula a proteção de dados sensíveis no setor.

O recurso também habilita os usuários a exportar seus dados de saúde de aplicativos como o Apple Health e Android Health Connect, que podem ser compartilhados com profissionais da área. Essas integrações serão liberadas em versões beta do chatbot nos Estados Unidos, para assinantes dos planos pagos. A empresa, no entanto, afirma que os dados não serão armazenados pelo chatbot e nem utilizados para treinar seus modelos.

Além disso, o Claude pode se conectar a bancos de dados padrão do setor, como o Banco de Dados de Cobertura dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS), os dados de codificação médica ICD-10, o Registro Nacional de Identificação de Fornecedores (NPI) e a biblioteca de pesquisa biomédica do PubMed.

Foco na burocracia

De acordo com a empresa, a nova ferramenta não foi projetada pensando na questão de diagnósticos e tratamentos médicos. O foco é reduzir o trabalho administrativo e ajudar a organizar o fluxo de informações, especialmente em tarefas que consomem o tempo de seguradoras, médicos e equipes de saúde.

Com a integração ao CMS, o Claude pode verificar regras de cobertura do Medicare segundo a localização do usuário e apoiar processos de autorização prévia, além de auxiliar na redução de erros de faturamento e acelerar pedidos de reembolso.

O acesso aos códigos co ICD-10 permite ao modelo revisar a codificação médica usada em cobranças, enquanto a integração com o NPI possibilita a verificação de credenciais de profissionais e instituições de saúde.

Para isso, foram implementadas melhorias no principal modelo de IA da empresa, o Claude Opus 4.5. Segundo a empresa, a versão apresenta um desempenho melhor do que as anteriores em tarefas médicas e científicas simuladas, além de apresentar menos erros factuais.

O lançamento é uma continuidade do último produto da Anthropic, o Claude para Ciências da Vida, que foca em pesquisas científicas sobre medicamentos e tratamentos.

Corrida da IA na saúde

O anúncio da Anthropic ocorre em meio ao aumento da concorrência no uso de IA na saúde. Na última semana, a OpenAI lançou o ChatGPT Health, uma "aba" no chatbot voltada a responder perguntas de usuários sobre questões de saúde, avaliar registros médicos e a integração com aplicativos de monitoramento.

Além disso, startups como Abridge e Sword Health têm atraído investimentos bilionários. A Anthropic, por sua vez, conta com o apoio de empresas como Amazon e Alphabet, controladora do Google. Recentemente, a empresa foi citada em negociações de financiamento que indicariam uma avaliação de até US$ 350 bilhões.