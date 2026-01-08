OpenAI lança o ChatGPT Health, focado em respostas sobre saúde

A OpenAI lançou, na quarta-feira, 7, o ChatGPT Health, recurso em que a inteligência artificial será focada em responder a perguntas dos usuários relacionadas à saúde, além de permitir o envio de registros médicos e a integração com aplicativos de monitoramento, como o Apple Health e o MyFitnessPal.

A privacidade de dados sobre a saúde dos usuários — que entram na categoria de informações sensíveis — é uma das principais preocupações quando se trata do uso de chatbots. Segundo a OpenAI, mais de 230 milhões de pessoas de todos os lugares do mundo fazem perguntas relacionadas à saúde e bem-estar no ChatGPT semanalmente.

No comunicado, a OpenAI afirma que o Health não vai usar as conversas com os usuários para treinar seu modelo de IA, como acontece no ChatGPT. "Se você começar uma conversa sobre saúde no ChatGPT, vamos sugerir que você vá para o Health, para ter essas proteções adicionais", diz.

"Para manter suas informações de saúde protegidas e seguras, o Health opera como um espaço separado, com privacidade aprimorada, para proteger dados confidenciais. As conversas não são usadas para treinar nossos modelos de base", continuou a OpenAi.

Como vai funcionar o Health?

O Health será um item no menu do aplicativo do ChatGPT. Ele poderá ser usado para analisar resultados de exames recentes, ajudar no preparo para consultas médicas, aconselhar sobre dietas e rotinas de exercícios e avaliar diferentes opções de seguro com base em padrões individuais de saúde.

"É excelente para sintetizar grandes quantidades de informação", disse Fidji Simo, CEO de Aplicações da OpenAI. "Tem tempo infinito para pesquisar e explicar as coisas. Consegue colocar cada pergunta no contexto de todo o seu histórico médico."

Apesar de todas as funcionalidades, a OpenAI reforçou que o Health foi criado para apoiar o atendimento e cuidado médico, e não substituí-lo. Para isso, a empresa contou com a ajuda de profissionais da área no desenvolvimento da ferramenta.

"Ao longo de dois anos, trabalhamos com mais de 260 médicos, que já atuaram em 60 países e em dezenas de especialidades para entender o que torna uma resposta de saúde útil ou potencialmente prejudicial. Esse grupo já deu feedback sobre saídas do modelo mais de 600.000 vezes, em 30 áreas de foco", diz a empresa.

Segundo a OpenAI, o trabalho em conjunto com os profissionais de saúde definiu não só o que o Health consegue fazer, mas também como ele responde aos usuários. Por exemplo, quando reforçar a necessidade de procurar um médico, como se comunicar com clareza sem simplificar em excesso e como priorizar a segurança em momentos decisivos.