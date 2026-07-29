Ações de gigantes de chips despencam na Ásia e na Europa; veja as maiores quedas

As ações de empresas de tecnologia ampliaram as perdas na Ásia e na Europa nesta quarta-feira, 29, em meio à piora do humor dos investidores com o setor. Fabricantes de semicondutores lideraram as quedas após uma nova sessão negativa para os papéis de chips nos Estados Unidos.

O movimento atingiu algumas das principais empresas ligadas à inteligência artificial. Na Coreia do Sul, as ações da SK Hynix fecharam em queda de 9,61%, depois de recuarem mais de 15% durante o pregão.

A fabricante registrou receita e lucro trimestrais recordes, mas os resultados ficaram abaixo das estimativas dos analistas.

Fabricantes sul-coreanas lideram perdas

Além da SK Hynix, a Samsung Electronics perdeu mais de 5%. As ações da LG Innotek recuaram 10,89%, enquanto as da Seoul Semiconductor caíram 8,89%.

Kieron Poon, diretor de investimentos em ações asiáticas da Aberdeen Investments, disse à CNBC que a queda reflete o processo de redução da alavancagem na Coreia do Sul e a piora do sentimento em relação às empresas globais de tecnologia.

A gestora, porém, manteve uma visão positiva para o setor no longo prazo e avalia que a correção tornou as ações de empresas de alta qualidade mais atraentes.

Ações caem no Japão e em Taiwan

No Japão, a fabricante de memórias Kioxia despencou 13,85%. A Tokyo Electron recuou 10,59%, enquanto o SoftBank Group perdeu 6,95%. O conglomerado japonês é considerado uma das principais formas de exposição aos investimentos em inteligência artificial, já que é o acionista controlador da Arm, empresa britânica que desenvolve arquiteturas de chips usadas em celulares, data centers e sistemas de IA.

Em Taiwan, as ações da TSMC, maior fabricante de chips sob contrato do mundo, caíram 3,51%.

Na China continental, o índice ChiNext 300, concentrado em empresas de tecnologia, avançou 1,43%. Já o Hang Seng China Semiconductor Chips Index recuou 2,5%.

Queda também atinge fabricantes europeias

As perdas se espalharam pelo mercado europeu nesta quarta-feira, 29. As ações da fabricante de equipamentos para chips ASML caíram 3,85%, enquanto a ASM International perdeu 9,26% e a BESI recuou 3,54%.

O movimento acompanhou o desempenho negativo registrado pelas empresas americanas de semicondutores na sessão anterior.

A Nvidia chegou a cair na abertura, mas encerrou o dia estável. A Intel perdeu quase 6%, enquanto a AMD recuou 8%.

Entre as fabricantes de memórias e armazenamento, Micron e Seagate caíram mais de 8%. A Western Digital perdeu quase 7%, e a Sandisk despencou 14%. Os papéis da SK Hynix negociados nos Estados Unidos recuaram 9%.

Ações chinesas contrariam movimento

Empresas chinesas de internet listadas em Hong Kong avançaram e contrariaram a queda observada em outros mercados da região.

As ações da Tencent subiram 4,29%, enquanto as da Meituan ganharam 2,05%. Alibaba, Baidu e Kuaishou também operaram em alta.

Para David Riedel, fundador e presidente do Riedel Research Group, a correção das ações relacionadas à inteligência artificial representa a devolução de parte dos ganhos acelerados acumulados pelo setor.

As preocupações com o financiamento da IA e o aumento da concorrência chinesa pressionaram o mercado. Ainda assim, Riedel considera que os fabricantes de chips de memória mantêm perspectivas positivas após a correção recente.