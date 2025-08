Amazon oferece modelos de IA da OpenAI em sua nuvem, aumentando a concorrência com a Microsoft

A Amazon anunciou que planeja oferecer os mais recentes modelos de inteligência artificial da OpenAI para seus clientes. Essa é a primeira vez que a gigante do comércio eletrônico disponibiliza produtos da principal startup de IA para seus usuários.

Esses modelos estarão disponíveis por meio das plataformas Bedrock e SageMaker, ambas da divisão de nuvem da Amazon (AWS), usadas para desenvolvimento e implementação de soluções baseadas na tecnologia. A gigante destaca que as avançadas capacidades de raciocínio os tornam ideais para agentes de IA.

Segundo Atul Deo, gerente-geral da Amazon Bedrock, os modelos da OpenAI ajudarão a AWS a atender à crescente demanda de clientes, que buscam uma variedade de ferramentas para escolher a que melhor atende às suas necessidades. "Queremos oferecer aos clientes opções e flexibilidade", afirmou Deo.

Anunciados na terça-feira, 5, os novos modelos da OpenAI são projetados para realizar tarefas complexas, como escrever código e realizar pesquisas na internet em nome do usuário. Além disso, são sistemas de pesos abertos, o que facilita a personalização pelos desenvolvedores.

Até agora, a Microsoft era a única provedora de nuvem capaz de revender o software da OpenAI, uma vantagem que ajudou sua divisão Azure a crescer mais rápido do que a AWS. A oferta de modelos em outras plataformas estremece ainda mais a relação entre Microsoft e OpenAI.

Diante das preocupações sobre a suposta demora da Amazon no setor de IA, o CEO da empresa, Andy Jassy, posicionou a AWS como uma espécie de supermercado que oferece uma gama de ferramentas de IA para empresas. A plataforma Bedrock foi criada para facilitar o acesso a IAs de outras empresas, além dos modelos próprios da Amazon.

Além disso, a empresa também tem uma parceria com a Anthropic, outra startup líder no desenvolvimento de modelos de IA. Foram investidos US$ 8 bilhões na desenvolvedora do modelo Claude, que é oferecido para os clientes da Amazon em seu marketplace de IA.

As ações da Amazon subiram cerca de 1% às 14h59 em Nova York, mas, no acumulado do ano, o valor da ação caiu cerca de 2,6%, em comparação a uma alta de 7,3% do S&P 500.

Projeções de receita

Na semana passada, a Amazon projetou uma receita operacional mais baixa que o esperado para o trimestre atual, ficando atrás no crescimento de vendas de seus principais concorrentes de nuvem. Isso deixou investidores à procura de sinais de que os grandes investimentos em IA, que podem alcançar US$ 100 bilhões somente neste ano, estão começando a gerar retornos.

No segundo trimestre, a receita da AWS cresceu pouco mais de 17%, somando US$ 30,9 bilhões, ligeiramente acima da estimativa média dos analistas, que era de US$ 30,8 bilhões.