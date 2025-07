Amazon lançará marketplace de agentes de IA com Anthropic como parceira estratégica

Divisão de nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS) lançará na próxima semana um marketplace de agentes de inteligência artificial, com a Anthropic como uma de suas parceiras. As duas empresas têm relação estreita, já que a gigante do e-commerce investiu US$ 8 bilhões na startup e está construindo um complexo de data centers dedicado à IA para a desenvolvedora do modelo Claude.

De acordo com informações exclusivas do TechCrunch, o lançamento ocorrerá durante o AWS Summit em Nova York, na próxima terça-feira, 15. Nenhuma das empresas se pronunciou sobre o assunto. Com o crescimento dos agentes de IA, que são programas capazes de tomar decisões e realizar tarefas de forma autônoma, o mercado tem atraído a atenção de investidores, especialmente no Vale do Silício.

Com a plataforma, a AWS pretende simplificar a distribuição desses agentes, frequentemente oferecidos de forma isolada. Ao criar um marketplace dedicado, startups poderão vender diretamente suas soluções aos clientes da Amazon. Além disso, empresas poderão pesquisar, instalar e procurar agentes de IA de acordo com suas necessidades. Tudo em um único local.

Essa iniciativa poderá proporcionar um impulso significativo à Anthropic, que vê o futuro da IA centrado na utilização de agentes. A participação da startup no marketplace pode atrair mais desenvolvedores para utilizar suas APIs na criação de agentes, ampliando suas receitas, que já atingiram US$ 3 bilhões anualizados em maio.

Semelhante a outros marketplaces online, a AWS cobrará uma porcentagem sobre a receita gerada pelas startups com a instalação dos agentes. No entanto, essa comissão será relativamente pequena diante do potencial da plataforma para abrir novas fontes de receita e atrair mais clientes.

Há outros marketplaces de agentes de IA?

A Amazon não é a primeira gigante de tecnologia a lançar um marketplace de agentes de IA. Em abril, o Google Cloud lançou um serviço semelhante, seguido pela Microsoft, que criou o "Agent Store" dentro do Microsoft 365 Copilot. Outros fornecedores de software empresarial, como Salesforce e ServiceNow, também possuem seus próprios marketplaces de agentes.

Além disso, no final de junho, a startup OpenRouter levantou US$ 40 milhões em financiamento para conectar oferta e demanda de modelos de IA, ajudando empresas a escolherem a solução mais adequada para suas necessidades. Com a explosão das ferramentas disponíveis, saber qual a mais adequada é parte fundamental para aumentar a produtividade e evitar ineficiências.