Amazon lança Kindle Colorsoft, o primeiro de tela colorida, e atualiza Paperwhite com maior fluidez

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 16, uma nova linha de dispositivos Kindle, com destaque para o Kindle Colorsoft, o primeiro e-reader da marca com tela colorida. Além disso, a empresa revelou uma versão atualizada do Kindle Paperwhite, o mais rápido até agora, e uma edição do Kindle de entrada em uma nova cor verde Matcha. Com excesão do Kindle Colorsoft, os dispositivos já estão disponíveis no mercado brasileiro.

Os novos leitores chegam em um momento em que as vendas globais de dispositivos Kindle no último ano atingiram o maior nível em uma década, com a maioria das compras sendo realizadas por novos clientes, como informou Eric Saarnio, vice-presidente internacional de dispositivos da Amazon. Ele enfatizou que a nova linha foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer a melhor experiência possível aos leitores.

O Kindle Colorsoft traz a tão esperada tela colorida para o e-reader sem perder a essência que conquistou os usuários ao longo dos anos. O novo dispositivo mantém todas as funcionalidades já conhecidas, como a troca de páginas rápida, bateria de longa duração e luz frontal com ajuste automático. Agora, porém, os usuários podem desfrutar de cores vívidas para navegar por capas de livros, visualizar fotos e imagens coloridas e até mesmo adicionar destaques em diferentes cores, facilitando a navegação e a organização do conteúdo.

A tecnologia de display do Colorsoft foi desenvolvida para reproduzir cores com a mesma qualidade de um papel impresso. Uma camada interna de óxido, com formas de onda personalizadas, permite um desempenho rápido e um maior contraste, tanto para conteúdo colorido quanto para preto e branco. O novo guia de luz, equipado com LEDs de nitreto, garante mais brilho sem comprometer os detalhes visuais. Além disso, o dispositivo oferece carregamento sem fio, é resistente à água e tem uma bateria que dura até oito semanas, tornando-o perfeito para levar à praia ou à banheira.

Já o novo Kindle Paperwhite mantém seu status como o modelo mais popular da linha, com atualizações significativas. Com uma troca de páginas até 25% mais rápida, ele proporciona uma experiência de navegação ágil, seja pela biblioteca pessoal ou pela loja Kindle. A tela de 7 polegadas é a maior já presente em um Paperwhite, e o novo transistor de óxido de película fina melhora o contraste, fazendo com que textos e imagens se destaquem ainda mais. Mesmo com a tela maior, o dispositivo é o mais fino já lançado e oferece uma bateria com autonomia de até três meses.

Para aqueles que buscam ainda mais funcionalidades, a versão Signature Edition do Paperwhite oferece 32 GB de armazenamento, carregamento sem fio opcional e uma luz frontal com ajuste automático. Esse modelo está disponível na cor preta metálica, enquanto a versão padrão vem na cor preta tradicional e possui 16 GB de armazenamento.

O modelo de entrada do Kindle também recebeu atualizações, agora disponível na nova cor verde Matcha. Com apenas 158g, o dispositivo é compacto e fácil de carregar no bolso ou na palma da mão, sem abrir mão de recursos premium. A tela antirreflexo de 300 ppi oferece maior contraste e uma troca de página mais rápida. Além disso, a luz frontal agora é 25% mais brilhante, proporcionando uma experiência de leitura confortável em qualquer ambiente. O Kindle Matcha tem 16 GB de armazenamento, bateria com duração de semanas e foi projetado para ser uma opção prática e acessível para os leitores que buscam leveza e funcionalidade.