ChatGPT terá anuncios e OpenAI espera faturar 'alguns bilhões' com publicidade em 2026

Empresa quer transformar uso gratuito do chatbot em negócio rentável e prepara rodada de investimento de US$ 80 bilhões

CANADA - 2025/08/08: In this photo illustration, the ChatGPT by OpenAI logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket /Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h30.

A OpenAI vai começar a exibir anúncios no ChatGPT, em uma tentativa de diversificar suas fontes de receita e sustentar investimentos bilionários em computação para os próximos anos. O anúncio, feito nesta sexta-feira, 16, marca uma mudança estratégica da empresa de inteligência artificial sediada em São Francisco, que até então evitava inserir publicidade na interface do seu produto mais popular.

Os três pilares essenciais para o sucesso da OpenAI, segundo Sam Altman

Segundo a companhia, os anúncios serão testados inicialmente no plano gratuito e na assinatura mais barata do serviço. Eles aparecerão no fim das respostas e, de acordo com a empresa, serão "claramente identificados" e exibidos apenas quando forem relevantes para a pergunta feita.

A expectativa da OpenAI é gerar “bilhões” de dólares com publicidade já em 2026, com crescimento anual a partir daí, segundo o Financial Times. A medida acompanha concorrentes como Google e Anthropic, que também aceleram seus modelos de IA com foco em monetização via anúncios.

Até 2023, a OpenAI havia adiado iniciativas semelhantes por receio de comprometer a objetividade das respostas do ChatGPT, elemento central para a confiança dos usuários. “As pessoas confiam no ChatGPT para tarefas importantes e pessoais. Por isso, ao introduzir anúncios, é essencial manter o que torna o ChatGPT valioso: respostas guiadas pelo que é útil, e não por publicidade”, afirmou a empresa.

A empresa liderada por Sam Altman também está em fase inicial de conversas com investidores para levantar uma nova rodada de investimentos de cerca de US$ 80 bilhões, segundo fontes do mercado.

