ChatGPT terá anuncios e OpenAI espera faturar 'alguns bilhões' com publicidade em 2026

A OpenAI vai começar a exibir anúncios no ChatGPT, em uma tentativa de diversificar suas fontes de receita e sustentar investimentos bilionários em computação para os próximos anos. O anúncio, feito nesta sexta-feira, 16, marca uma mudança estratégica da empresa de inteligência artificial sediada em São Francisco, que até então evitava inserir publicidade na interface do seu produto mais popular.

Segundo a companhia, os anúncios serão testados inicialmente no plano gratuito e na assinatura mais barata do serviço. Eles aparecerão no fim das respostas e, de acordo com a empresa, serão "claramente identificados" e exibidos apenas quando forem relevantes para a pergunta feita.

A expectativa da OpenAI é gerar “bilhões” de dólares com publicidade já em 2026, com crescimento anual a partir daí, segundo o Financial Times. A medida acompanha concorrentes como Google e Anthropic, que também aceleram seus modelos de IA com foco em monetização via anúncios.

Até 2023, a OpenAI havia adiado iniciativas semelhantes por receio de comprometer a objetividade das respostas do ChatGPT, elemento central para a confiança dos usuários. “As pessoas confiam no ChatGPT para tarefas importantes e pessoais. Por isso, ao introduzir anúncios, é essencial manter o que torna o ChatGPT valioso: respostas guiadas pelo que é útil, e não por publicidade”, afirmou a empresa.

A empresa liderada por Sam Altman também está em fase inicial de conversas com investidores para levantar uma nova rodada de investimentos de cerca de US$ 80 bilhões, segundo fontes do mercado.