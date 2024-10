Schneider Electric compra empresa de resfriamento de data centers por US$ 850 milhões

A Schneider Electric confirmou na quinta-feira, 17, a aquisição de 75% da Motivair, empresa especializada em sistemas de resfriamento líquido para data centers de alta performance, por US$ 850 milhões (R$ 4,8 bilhões). O acordo será concluído em dinheiro e espera-se que a transação finalize nos próximos trimestres. A companhia francesa planeja adquirir os 25% restantes da empresa até 2028, segundo a Reuters.

A compra consolida a oferta de resfriamento direto ao chip da Schneider, uma solução que permite lidar com a crescente demanda por energia e resfriamento em data centers, impulsionada pelo uso intensivo de modelos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT. A Motivair, sediada em Buffalo, Nova York, desenvolve unidades que bombeiam líquido refrigerante sob alta pressão, diretamente próximo aos chips, garantindo resfriamento eficiente de servidores. “O resfriamento líquido se torna essencial, pois o resfriamento a ar tradicional já não é capaz de dispersar o calor gerado pelas novas tecnologias”, afirmou Peter Herweck, CEO da Schneider para a Reuters.

Qual é a importância do resfriamento

O resfriamento de data centers é o processo que controla a temperatura de equipamentos críticos, como servidores e unidades de processamento de dados. Esses equipamentos geram uma quantidade significativa de calor durante seu funcionamento, e o resfriamento é necessário para evitar o superaquecimento, que pode causar falhas e reduzir a vida útil dos componentes.

Tradicionalmente, muitos data centers utilizam sistemas de resfriamento a ar, onde o ar frio é canalizado para dentro dos servidores para dissipar o calor. No entanto, conforme a tecnologia avança e a densidade de processamento aumenta, o resfriamento a ar se torna insuficiente. Para data centers de alto desempenho, a solução mais eficiente é o resfriamento líquido, que pode ser feito de várias maneiras, como a utilização de líquidos refrigerantes que circundam diretamente os chips e componentes, absorvendo e dispersando o calor de forma mais eficaz.

No caso do resfriamento direto ao chip, como o oferecido pela Motivair, um líquido refrigerante é bombeado sob alta pressão próximo aos chips, absorvendo o calor e transportando-o para fora do servidor. Esse método permite um controle térmico mais preciso e é ideal para ambientes que exigem um alto desempenho, como aqueles que utilizam inteligência artificial e aprendizado de máquina. Além disso, o resfriamento líquido pode reduzir significativamente o consumo de energia necessário para resfriar os data centers, contribuindo para uma operação mais sustentável.

O resfriamento de data centers é crucial para a estabilidade e eficiência desses ambientes de TI. Sem um resfriamento adequado, o desempenho dos servidores pode ser comprometido, levando a falhas que impactam a disponibilidade de serviços críticos. Com a crescente demanda por tecnologia de ponta, incluindo IA e grandes volumes de dados, o resfriamento eficiente se torna não apenas uma questão de desempenho, mas também de segurança e continuidade operacional.

Em resposta a essas demandas, a Schneider Electric reforça sua posição no setor, onde a demanda por energia em data centers nos Estados Unidos deve quase triplicar entre 2023 e 2030, exigindo uma capacidade de geração adicional de cerca de 47 gigawatts, segundo o Goldman Sachs. Embora os EUA representem o maior mercado, o crescimento da necessidade de data centers é global. A aquisição da Motivair coloca a Schneider em uma posição estratégica para fornecer soluções que atendam a essa necessidade crescente de resfriamento eficiente e sustentável em data centers ao redor do mundo.