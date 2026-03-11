Inteligência Artificial

Com 41% sob pressão, empresas recorrem a agentes e ferramentas de IA na gestão remota

Estudo aponta que 41% dos profissionais citam sobrecarga como causa de estresse, abrindo espaço para que a tecnologia avance na gestão de equipes

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 11 de março de 2026 às 15h42.

O avanço dos agentes de inteligência artificial tem alterado a dinâmica do trabalho remoto e híbrido

Ferramentas capazes de automatizar tarefas, organizar fluxos e interpretar dados passam a integrar a rotina corporativa, especialmente em contextos nos quais a presença física nem sempre é possível. 

Dados da pesquisa Work in America Survey, da Associação Americana de Psicologia, indicam que 41% dos profissionais apontam a sobrecarga de trabalho como uma das principais causas de estresse, cenário que amplia a busca por soluções de apoio operacional. 

Nesse contexto, a adoção dessas tecnologias deixa de ser pontual e passa a estruturar a rotina das equipes distribuídas. As informações foram retiradas da Forbes.

Comunicação e organização em equipes distribuídas

É justamente na comunicação diária que essa transformação se torna mais visível. Plataformas como Slack e Google Workspace já estruturam a interação entre equipes remotas. 

Com a incorporação de agentes digitais, funções como agendamento de reuniões, geração de resumos, tradução de mensagens e análise de dados passaram a ser automatizadas. A sistematização dessas tarefas reduz ruídos, amplia a clareza das interações e contribui para maior previsibilidade na rotina. 

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora

Em equipes distribuídas por diferentes fusos e idiomas, a padronização das informações tende a diminuir falhas de interpretação. 

Ao organizar o fluxo de mensagens e demandas, as empresas criam uma base mais estruturada para o trabalho conjunto.

Colaboração estruturada por dados

Com a comunicação mais organizada, o impacto se estende à colaboração. Ferramentas de gestão como Asana e Trello utilizam recursos automatizados para priorizar atividades, organizar prazos e filtrar notificações. A aplicação desses sistemas reorganiza os fluxos de trabalho e centraliza informações em ambientes virtuais compartilhados.

Além da organização, agentes digitais podem registrar discussões, consolidar ideias e estruturar etapas de execução. 

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

O processo amplia a rastreabilidade das decisões e cria registros contínuos das atividades desenvolvidas pelas equipes. Essa consolidação de dados também amplia a visibilidade sobre entregas e participação. Com maior volume de informações estruturadas, a gestão passa a contar com métricas mais consistentes. 

No campo da gestão de pessoas, os agentes também atuam na análise de indicadores como tempo de resposta, volume de tarefas e padrões de interação.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

A empreendedora que criou 17 ChatGPT’s — incluindo um que pensa como Steve Jobs

Três formas de usar o Gemini no trabalho que podem facilitar sua rotina

Duas frases pouco conhecidas que fazem o ChatGPT criar checklists perfeitos para a rotina

Essa palavra faz o ChatGPT parar de 'chutar' respostas e explicar melhor

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A empreendedora que criou 17 ChatGPT’s — incluindo um que pensa como Steve Jobs

Pop

Kathryn Hahn será Mãe Gothel em live-action de Enrolados

Carreira

‘Quer ganhar bem com IA? Torne-se encanador’, diz CEO da Nvidia

Negócios

Rede de frutos do mar do PR mira R$ 25 mi no ano com expansão nacional