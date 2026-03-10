Tencent desenvolve IA para facilitar acesso a OpenClaw em computadores

A gigante Tencent está testando uma ferramenta de inteligência artificial denominada QClaw. Desenvolvida a partir da base do OpenClaw, a funcionalidade é um agente de IA simplificado que pode ser acessado pelos aplicativos de mensagens WeChat e QQ, além de funcionar de forma individual para tarefas computacionais.

Segundo reportagem do The Economic Times, a companhia chinesa quer ampliar a adoção de ferramentas de automação avançada entre usuários comuns. A estratégia passa por reduzir a barreira técnica que ainda limita o uso do OpenClaw fora do setor de software, onde esse tipo de sistema costuma exigir instalação e configuração mais complexas.

Atualmente em testes internos, o QClaw foi pensado para reproduzir as funções do OpenClaw em uma interface mais simples. Se a iniciativa avançar, bastará baixar o aplicativo para acessar recursos de automação que hoje dependem de conhecimento técnico maior. A mudança pode alterar a forma como o público enxerga a IA, ainda muito vinculada à geração de imagens e vídeos para entretenimento.

A Tencent pretende integrar ao sistema comandos voltados a aplicativos nativos de computadores e a produtos do próprio grupo. A expectativa é que, com o crescimento do uso, a plataforma também passe a incorporar serviços de terceiros. Na prática, a empresa tenta construir um atalho para levar agentes autônomos a uma base massiva de consumidores, aproveitando a força de distribuição de seus aplicativos de mensagem.

O movimento ocorre em um momento em que o setor de tecnologia tenta empurrar a IA para além da conversa por texto e da criação de conteúdo. A nova frente é a automação prática de tarefas digitais, com sistemas capazes de executar ações em nome do usuário, navegar entre aplicativos e organizar etapas de trabalho sem depender de comandos repetidos.

Esse avanço, porém, ainda é acompanhado de desconfiança. Em relatório, a consultoria Gartner classificou o OpenClaw como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos. A avaliação esfriou o interesse de empresas que lidam com dados sensíveis e ajudou a manter dúvidas sobre segurança, controle e confiabilidade desses sistemas.

Corrida por agentes autônomos se espalha entre China e EUA

Na China, empresas que adotaram o OpenClaw em suas rotinas relataram aumento de ao menos 9% na receita, segundo o texto. O desempenho levou o governo de Shenzhen a estudar políticas públicas para incentivar o uso da ferramenta no mercado local. O dado ajuda a explicar por que companhias chinesas passaram a tratar os agentes autônomos como uma frente estratégica de crescimento.

A Meta, por outro lado, teria orientado funcionários a não usar o OpenClaw em computadores de trabalho, sinal de que parte do mercado ainda prefere cautela diante de ferramentas com maior autonomia operacional. Esse contraste resume a fase atual do setor: entusiasmo com ganho de produtividade de um lado e receio com risco de segurança do outro.

Empresas como o Alibaba também anunciaram sistemas semelhantes, caso do Qwen3.5, modelo focado na execução de ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O Google, por sua vez, vem adaptando o Gemini para funcionar como agente multifuncional, conceito que descreve softwares capazes de concluir tarefas inteiras, e não apenas responder perguntas.

A iniciativa da Tencent amplia esse debate ao levar a disputa para o mercado de massa. Em vez de mirar apenas clientes corporativos, a empresa quer testar se usuários comuns estão prontos para conviver com agentes de IA embutidos em plataformas já populares. O resultado pode acelerar a migração da IA generativa para uma etapa mais ambiciosa, em que a tecnologia deixa de só responder e passa a agir.