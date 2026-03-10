Inteligência Artificial

Tencent desenvolve IA para facilitar acesso a OpenClaw em computadores

Ferramenta baseada no OpenClaw está em testes internos e tenta levar tarefas autônomas a usuários comuns, sem a complexidade técnica dos sistemas corporativos

Tencent: chinesa começou a testar QClaw, ferramenta que simplifica OpenClaw (GREG BAKER/Getty Images)

Tencent: chinesa começou a testar QClaw, ferramenta que simplifica OpenClaw (GREG BAKER/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 10 de março de 2026 às 14h23.

A gigante Tencent está testando uma ferramenta de inteligência artificial denominada QClaw. Desenvolvida a partir da base do OpenClaw, a funcionalidade é um agente de IA simplificado que pode ser acessado pelos aplicativos de mensagens WeChat e QQ, além de funcionar de forma individual para tarefas computacionais.

Segundo reportagem do The Economic Times, a companhia chinesa quer ampliar a adoção de ferramentas de automação avançada entre usuários comuns. A estratégia passa por reduzir a barreira técnica que ainda limita o uso do OpenClaw fora do setor de software, onde esse tipo de sistema costuma exigir instalação e configuração mais complexas.

Atualmente em testes internos, o QClaw foi pensado para reproduzir as funções do OpenClaw em uma interface mais simples. Se a iniciativa avançar, bastará baixar o aplicativo para acessar recursos de automação que hoje dependem de conhecimento técnico maior. A mudança pode alterar a forma como o público enxerga a IA, ainda muito vinculada à geração de imagens e vídeos para entretenimento.

A Tencent pretende integrar ao sistema comandos voltados a aplicativos nativos de computadores e a produtos do próprio grupo. A expectativa é que, com o crescimento do uso, a plataforma também passe a incorporar serviços de terceiros. Na prática, a empresa tenta construir um atalho para levar agentes autônomos a uma base massiva de consumidores, aproveitando a força de distribuição de seus aplicativos de mensagem.

O movimento ocorre em um momento em que o setor de tecnologia tenta empurrar a IA para além da conversa por texto e da criação de conteúdo. A nova frente é a automação prática de tarefas digitais, com sistemas capazes de executar ações em nome do usuário, navegar entre aplicativos e organizar etapas de trabalho sem depender de comandos repetidos.

Esse avanço, porém, ainda é acompanhado de desconfiança. Em relatório, a consultoria Gartner classificou o OpenClaw como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos. A avaliação esfriou o interesse de empresas que lidam com dados sensíveis e ajudou a manter dúvidas sobre segurança, controle e confiabilidade desses sistemas.

Corrida por agentes autônomos se espalha entre China e EUA

Na China, empresas que adotaram o OpenClaw em suas rotinas relataram aumento de ao menos 9% na receita, segundo o texto. O desempenho levou o governo de Shenzhen a estudar políticas públicas para incentivar o uso da ferramenta no mercado local. O dado ajuda a explicar por que companhias chinesas passaram a tratar os agentes autônomos como uma frente estratégica de crescimento.

A Meta, por outro lado, teria orientado funcionários a não usar o OpenClaw em computadores de trabalho, sinal de que parte do mercado ainda prefere cautela diante de ferramentas com maior autonomia operacional. Esse contraste resume a fase atual do setor: entusiasmo com ganho de produtividade de um lado e receio com risco de segurança do outro.

Empresas como o Alibaba também anunciaram sistemas semelhantes, caso do Qwen3.5, modelo focado na execução de ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O Google, por sua vez, vem adaptando o Gemini para funcionar como agente multifuncional, conceito que descreve softwares capazes de concluir tarefas inteiras, e não apenas responder perguntas.

A iniciativa da Tencent amplia esse debate ao levar a disputa para o mercado de massa. Em vez de mirar apenas clientes corporativos, a empresa quer testar se usuários comuns estão prontos para conviver com agentes de IA embutidos em plataformas já populares. O resultado pode acelerar a migração da IA generativa para uma etapa mais ambiciosa, em que a tecnologia deixa de só responder e passa a agir.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialTencentChina

Mais de Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT para simular uma reunião de feedback com um chefe

Esse prompt do ChatGPT ajuda a negociar um aumento de salário

Esse prompt do ChatGPT calcula quanto custa manter um carro por ano

Pedimos ao ChatGPT para simular quanto alguém precisa investir para parar de trabalhar aos 50

Mais na Exame

Carreira

Conheça a surfista brasileira que pode ter surfado a maior onda já registrada por uma mulher

Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT para simular uma reunião de feedback com um chefe

Negócios

A nova empreitada do ex-CEO da Ambev: um energético natural de erva-mate

ESG

Fevereiro de 2026 integra lista dos mais quentes já registrados, diz Copernicus