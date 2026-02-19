Alibaba revela nova versão da IA Qwen com promessas de rapidez e multifunções

A empresa chinesa Alibaba apresentou a inteligência artificial Qwen3.5, capaz de executar ações consideradas complexas em diversos aplicativos. A ideia é que o novo agente seja multifuncional e independente, seguindo a mais recente tendência do setor sobre integração de IAs com diversas ferramentas criativas e/ou de texto.

Conforme a empresa, a Qwen3.5 é mais rápida do que a versão anterior desenvolvida pela companhia de Beijing, China, e custa 60% menos recursos financeiros para manutenção. "Desenvolvida para a era dos agentes de IA, Qwen3.5 foi pensada para ajudar desenvolvedores e empresas a se moverem mais rápido e fazer mais com o mesmo poder computacional, estabelecendo um novo padrão de referência", disse a companhia à Reuters.

Em nota, foi informado pela empresa que a versão Qwen3.5-397B-A17B está com código aberto e disponível em plataformas como GitHub e ModelScope. Muitas das melhorias da Qwen com a atualização são de cunho visual, uma vez que a IA agora consegue compreender conceitos científicos com imagens, transformar rascunhos artísticos em código funcional e analisar vídeos de até duas horas.

Mais rápido e mais barato

A estratégia faz parte das recentes movimentações da China para se tornar mais eficiente no mercado de IA. Recentemente, o Baidu anunciou que passará a integrar a ferramenta OpenClaw aos sistemas de conversação e compras virtuais do aplicativo, algo que a Alibaba já havia adotado com o assistente eletrônico da Qwen.

Sendo um grupo de empresas que acopla serviços de compras, nuvem e B2B, o Alibaba optou por uma atualização do agente que vende autonomia de tarefas; um dos grandes diferenciais da versão está nas "capacidades multimodais", disse a empresa em nota publicada no blog oficial. Com o foco em aumentar as possibilidades de uso enquanto reduz os requerimentos de processadores durante a crise dos chips, a Qwen3.5 tem um "mecanismo de atenção linear com uma mistura esparsa de especialistas (MoE)", o que significa que vários modelos de linguagem (LLM) foram fundidos para atingir o resultado ideal.

A mudança também deve beneficiar a audiência do Alibaba. O grupo, que já utilizava serviços do chatbot Qwen para criar recomendações personalizadas a usuários em sites de comércio como Taobao, disse anteriormente que a IA ajudou a atrair mais de 120 milhões de consumidores durante seis dias. A China acredita que o novo momento de mercado tem feito cada vez mais pessoas adotarem o uso de IA no dia a dia para tarefas simples, seja a sugestão de produtos similares ou prévias dos valores finais de compras