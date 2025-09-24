Agências do governo dos EUA aprovam uso de modelo de IA da Meta

A GSA já autorizou outras ferramentas de IA de grandes empresas, promovendo adoção segura e com descontos significativos para o governo (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18h55.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 18h59.
As agências do governo dos Estados Unidos agora poderão utilizar o modelo de inteligência artificial Llama, da Meta, segundo um alto funcionário governamental. A iniciativa demonstra o esforço da administração Trump em integrar ferramentas comerciais de IA em suas rotinas.
O Llama, gratuito para uso pelas agências, recebeu o aval da General Services Administration (GSA) por atender aos padrões de segurança e requisitos legais do governo. O sistema processa dados em múltiplos formatos, como texto, vídeo, imagens e áudio.
Nos últimos meses, a GSA também aprovou o uso de ferramentas de IA de empresas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Anthropic e OpenAI, todas comprometidas em oferecer produtos pagos com grandes descontos e cumprir as exigências de segurança governamental.
