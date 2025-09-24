Agências do governo dos EUA aprovam uso de modelo de IA da Meta

As agências do governo dos Estados Unidos agora poderão utilizar o modelo de inteligência artificial Llama, da Meta, segundo um alto funcionário governamental. A iniciativa demonstra o esforço da administração Trump em integrar ferramentas comerciais de IA em suas rotinas.

O Llama, gratuito para uso pelas agências, recebeu o aval da General Services Administration (GSA) por atender aos padrões de segurança e requisitos legais do governo. O sistema processa dados em múltiplos formatos, como texto, vídeo, imagens e áudio.

Nos últimos meses, a GSA também aprovou o uso de ferramentas de IA de empresas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Anthropic e OpenAI, todas comprometidas em oferecer produtos pagos com grandes descontos e cumprir as exigências de segurança governamental.

