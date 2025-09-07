Adobe prepara Premiere gratuito para iPhone com edição profissional e recursos de IA

A Adobe está levando seu editor de vídeo Premiere para o iPhone, prometendo edição profissional em qualquer lugar e de forma gratuita. O aplicativo para iOS será lançado ainda em setembro, com uma versão para Android em desenvolvimento.

O Premiere para iPhone oferece uma linha do tempo com várias faixas, permitindo número ilimitado de camadas de vídeo, áudio e texto. Ele também inclui legendas automáticas, suporte a 4K HDR e exportação com um único toque para plataformas como TikTok, YouTube Shorts e Instagram, incluindo redimensionamento automático para ajuste a cada formato.

Além disso, o novo app possui suporte para efeitos sonoros gerados por inteligência artificial, aprimoramento de fala e uma variedade de ativos criados por meio da Adobe Firefly – uma família de ferramentas baseadas em IA para produtores de conteúdo. Para aqueles que preferem não usar conteúdos de IA, o app disponibiliza uma seleção de fontes da empresa, além de imagens, sons, músicas e vídeos gratuitos para uso.

Embora o aplicativo seja gratuito para download e uso, a Adobe cobrará por armazenamento adicional na nuvem e créditos de IA generativa.

Até agora, a empresa oferecia o Premiere Rush para dispositivos móveis, uma versão simplificada de seu editor de vídeos. O novo app para iPhone traz uma experiência mais próxima da versão completa do Premiere Pro, de acordo com Mike Polner, vice-presidente de marketing de produtos para criadores, oferecendo "controle criativo de nível profissional, sem a complexidade profissional".

Com isso, a Adobe busca levar o poder criativo utilizado por cineastas, designers, animadores e criadores de conteúdo para um dispositivo mais acessível, permitindo a edição e publicação de vídeos diretamente do celular.

Atração de novos públicos

Para atrair novos públicos, especialmente os mais jovens, acostumados a usar apenas dispositivos móveis para criação, edição e consumo de conteúdo, a Adobe tem investido em apps otimizados para celulares e telas menores.

Neste ano, a empresa lançou versões do Photoshop para Android e iOS, além de um app de câmera para iPhones, o Project Indigo, o qual, mesmo sendo baseado em IA, promete fotos mais naturais. Essas iniciativas visam enfrentar o ceticismo dos analistas sobre a capacidade da Adobe de se adaptar à nova tecnologia e aos novos modelos de produção e consumo.